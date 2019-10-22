iPad için Adobe Illustrator çıkış tarihi belli oldu

iPad için Adobe Illustrator yazılımını kullanmak isteyen iPad kullanıcıları geçtiğimiz yıl yapılan duyurudan beri Adobe’nin yazılımının Apple iPad’lere gelmesini bekliyor. iPad’lerinde grafik düzenlemeleri yapmak isteyen kullanıcılar, yeni gelen bir habere göre sonunda beklediklerini Adobe uygulamasına kavuşuyor. Adobe’nin profesyonel grafik oluşturma ve düzenleme programı Adobe Illustrator, artık resmen iPad’lere geliyor.

ADOBE İPAD İÇİN ILLUSTRATOR’I SESSİZCE HAZIRLIYOR



iPadOS için Adobe Illustrator çıkış tarihi Bloomberg’in hazırladığı haber ile ortaya çıktı. Bloomberg’in Adobe Systems yetkililerine dayanarak hazırladığı habere göre, geçtiğimiz yıl duyurulmasına rağmen iPad için Adobe Illustrator’ın bu kadar geç kalmasının sebebi yazılımın iPadOS’ta istendiği kadar performanslı olarak çalışmaması. Ancak çalışmalarını sessizce yürüten Adobe’un bu konuda oldukça ilerleme kaydettiği ve Illustrator yazılımının artık hazır olduğu iddia ediliyor.

İPAD İÇİN ADOBE ILLUSTRATOR’IN ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?



iPad, iPad Mini, iPad Air ve iPad Pro’larda kullanılacak olan Adobe Illustrator’ın App Store üzerinden hangi tarihte indirilmeye sunulacağı meşhul. Üstelik Adobe yetkilileri de -çalışmaların sessizce yürütülmesinden olsa gerek- bu konuda bilgi vermekten kaçınıyor. Ancak söz konusu tarihi için tahminler yok değil. Bu tahminlerden birine göre Adobe’un 2 Kasım – 6 Kasım arasında düzenlenecek Adobe Max etkinliğinde yazılımın kararlı sürümünü tanıtılması gayet olası.



