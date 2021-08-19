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İpek Açar'dan Kayahan'ın kızı Beste Açar'a sert yanıt: Öbür dünyada olan babamla konuştum diye şuursuz bir...

19.08.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015 yılında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, evlenmesine rağmen babasının soyadını kullanan İpek Açar'a tepki göstermişti. İpek Açar kendisine söylenenlere isyan etti.

İpek Açar'dan Kayahan'ın kızı Beste Açar'a sert yanıt: Öbür dünyada olan babamla konuştum diye şuursuz bir...

2015 yılında hayatını kaybeden şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar, evlenmesine rağmen soyadını kullanan babasının eski eşi İpek Açar'a sitem etti. Önceki gün oğlu ile birlikte usta sanatçının mezarını ziyaret eden Açar, "İki soyadı istiyorsa kızlık soyadını kullanabilir. Zaten iki eşin soyadının arka arkaya kullanıldığı bir durum olması dünyada ilk olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

İpek Açar bu açıklamaya isyan etti. İpek Açar açıklamasında şunları söyledi:
"Artık çok yoruldum, bana yapılan bu şiddeti de esefle kınıyorum. Yeter! Kayahan bey ile 22 yıl aynı hayatı paylaştık çok güzel bir aile kurduk ve dünya tatlısı da bir evladımız var, maalesef sonuna kadar savaşmamıza rağmen kendisini kaybettik. Nurlar içinde uyusun inşallah. Her daim anılarımızda ve kalbimizde.

Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan, babasının eski eşi İpek Açar'a tepkiKayahan'ın kızı Beste Açar'dan, babasının eski eşi İpek Açar'a tepki

Yüce rabbim bana yeniden mutluluğu nasip etti ve yüreği pırlanta olan bana ve aileme değer veren benim de çok değer verdiğim eşim Alper Kömürcü ile evlendim. Gözümden sakındığım evladımın, eşimin ve ailemin bana yapılan bu şiddetten ötürü üzülmelerini ve kırılmalarını asla istemem. Ev konusuna gelince tüm bakımlarını, çatısını ve bahçesini yaptırdığımız kısacası maddi, manevi tek başımıza sahip çıktığımız bu yere, ustaların başında durmak için aile olarak gittik. Bunun hesabını da kimseye verecek değilim.

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Yıkılmasına harap olmasına gönlümüz el vermedi vermeyecek. Son nefesime kadar da Kayahan beyin bıraktıklarına sahip çıkmaya devam edeceğim. Öbür dünyada olan babamla konuştum ve mesajlarını iletiyorum diye şuursuz bir açıklama yapan şahsa son sözüm; Türkiye Cumhuriyeti'nin bana verdiği yeni kimlikte de olduğu gibi ölene kadar evladımla aynı soyadını taşıyacağım! Ben böyle olmasını istiyorum. Bu konu ile ilgili başka bir açıklama da yapmayacağım. Saygılarımla."

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