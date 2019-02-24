İpek Acar Kayahan'ı aldattı mı?

Nisan 2015'te vefat eden sanatçı Kayahan'ın eşi İpek Açar, katıldığı bir YouTube kanalında hakkında çıkan ihanet iddialarına yanıt verdi.

Nişanlısı Alper Kömürcü ile evli olduğu dönemde birlikte olduğu iddia edilen Açar, "Hiç ciddiye bile almadım. Alper'i önceden tanımıyordum" dedi.

"İyi Ki Doğdun Kayahan Senfonik Konseri"nin çalışmaları esnasında İskender Paydaş tarafından tanıştırılan ve şu an nişanlısı olan Alper Kömürcü'yle rahmetli eşi Kayahan yaşarken ilişki yaşadığı iddialarını yalanladı.

Acar o haberler için "Hiç ciddiye bile almadım. Alper'i önceden tanımıyordum" dedi.

