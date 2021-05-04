İpek Ayaz Kortunç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Masumlar Apartmanı Okşan kimdir?

Başarılı oyuncu İpek Ayaz Kortunç TRT 1 ekranlarının başarılı dizisi Masumlar Apartmanı'nın oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yeni bölüm ile ekranlara Okşan karakteri ile çıkan İpek Ayaz Kortunç kısa sürede gündem oldu. Peki, İpek Ayaz Kortunç kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, ayrıntılar...
İPEK AYAZ KORTUNÇ KİMDİR?
İpek Ayaz Kortunç, 1985 yılında dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü tamamladıktan sonra tiyatro ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. İpek Ayaz Kortunç oyuncu son olarak Nefes Nefese dizisiyle ekranlarda tanındı.
İPEK AYAZ KORTUNÇ'UN YER ALDIĞI PROJELER
Medeni Hali Kadın
Tersine Dünya
Deniz Kızı
Korsanlar
Nefes Nefese
Familya
Milyonda Bir
Kadim Dostum
Deli işi
Son Ders Aşk Ve Üniversite
Milyonda Bir
Karadedeler Olayı
Kadim Dostum
"Lütfen ağzımızı bozmayalım!"— Masumlar Apartmanı Dizisi (@masumlarapt) May 4, 2021
Masumlar Apartmanı 32. bölüm ön izlemesi yayında.#MasumlarApartmanı yeni bölümüyle bu akşam 20.00’de @trt1‘de. pic.twitter.com/CwdvDKBBSx
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