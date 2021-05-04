İpek Ayaz Kortunç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Masumlar Apartmanı Okşan kimdir?

Başarılı oyuncu İpek Ayaz Kortunç TRT 1 ekranlarının başarılı dizisi Masumlar Apartmanı'nın oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yeni bölüm ile ekranlara Okşan karakteri ile çıkan İpek Ayaz Kortunç kısa sürede gündem oldu. Peki, İpek Ayaz Kortunç kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, ayrıntılar...

İPEK AYAZ KORTUNÇ KİMDİR?

İpek Ayaz Kortunç, 1985 yılında dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü tamamladıktan sonra tiyatro ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. İpek Ayaz Kortunç oyuncu son olarak Nefes Nefese dizisiyle ekranlarda tanındı.

İPEK AYAZ KORTUNÇ'UN YER ALDIĞI PROJELER

Medeni Hali Kadın

Tersine Dünya

Deniz Kızı

Korsanlar

Nefes Nefese

Familya

Milyonda Bir

Kadim Dostum

Deli işi

Son Ders Aşk Ve Üniversite

Milyonda Bir

Karadedeler Olayı

Kadim Dostum

"Lütfen ağzımızı bozmayalım!"

Masumlar Apartmanı 32. bölüm ön izlemesi yayında.#MasumlarApartmanı yeni bölümüyle bu akşam 20.00’de @trt1‘de. pic.twitter.com/CwdvDKBBSx — Masumlar Apartmanı Dizisi (@masumlarapt) May 4, 2021



