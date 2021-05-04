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İpek Ayaz Kortunç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Masumlar Apartmanı Okşan kimdir?

04.05.2021 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İpek Ayaz Kortunç, Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olmasıyla gündem oldu. Sevilen dizi Masumlar Apartmanı'nda Okşan karakterine hayat verecek olan İpek Ayaz Kortunç kısa sürede en çok araştırılan isimlerden oldu. Deli işi, Son Ders Aşk ve Üniversite, Milyonda Bir, Karadedeler Olayı gibi projelerde yer alan oyuncu son olarak Okşan karakteri ile ekranlarda olacak...

İpek Ayaz Kortunç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Masumlar Apartmanı Okşan kimdir?

Başarılı oyuncu İpek Ayaz Kortunç TRT 1 ekranlarının başarılı dizisi Masumlar Apartmanı'nın oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yeni bölüm ile ekranlara Okşan karakteri ile çıkan İpek Ayaz Kortunç kısa sürede gündem oldu. Peki, İpek Ayaz Kortunç kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, ayrıntılar...

İPEK AYAZ KORTUNÇ KİMDİR?

İpek Ayaz Kortunç, 1985 yılında dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü tamamladıktan sonra tiyatro ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. İpek Ayaz Kortunç oyuncu son olarak Nefes Nefese dizisiyle ekranlarda tanındı.

İPEK AYAZ KORTUNÇ'UN YER ALDIĞI PROJELER

Medeni Hali Kadın

Tersine Dünya

Deniz Kızı

Korsanlar

Nefes Nefese

Familya

Milyonda Bir

Kadim Dostum

Deli işi

Son Ders Aşk Ve Üniversite

Milyonda Bir

Karadedeler Olayı

Kadim Dostum


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi
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