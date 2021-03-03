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İpek Hattat kimdir, kaç yaşında ve evli mi? İşte hayat hikâyesi

03.03.2021 14:28 | Son Güncelleme:
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İpek Hattat kimdir, kaç yaşında ve evli mi? İşte hayat hikâyesi

Türkiye’nin sayılı zenginleri arasında yer alan Hattat ailesinin kızlarından olan İpek Hattat, aile şirketinde finans işlerini yürütüyor. Babası Mehmet Hattat ise 14 şirketin 13’ünde yönetim kurulu başkanlığını yapıyor.

Mehmet Hattat’ın kızı İpek Hattat ise aile şirketinde yönetim kurulunda yer alıyor. Aslen Kayserili olan İpek Hattat’ın evli olmadığı biliniyor. Tabletinin tamir edilmediği gerekçesiyle kuryeyi alıkoyduğu iddia edilen İpek Hattat, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İPEK HATTAT KİMDİR?

Aile şirketi olan Hattat Holding'de yönetim kurulu üyeliği yapan İpek Hattat, iş insanı Mehmet Hattat ile Şükran Hattat’ın kızı olarak dünyaya geldi. İçlim ve İbrahim ve İçlim isminde kardeşleri olan İpek Hattat, aslen Kayserilidir.

İpek Hattat’ın yaşına dair bir bilgi bulunamadı…

Hattat ailesi, 2013’te Türkiye'nin en zenginleri listesinde 1.2 milyar dolarla 29. sırada yer aldı.

Babası Mehmet Hattat, 4 kardeşiyle beraber köprü ve yol inşatları işlerini üstleniyor. İş hayatında evvel Hema Hidrolik şirketini kuran Hattat ailesi, ardından Hema Dişli ve Hema Traktör'ü kurdu. Mehmet Hattat aileden ayrılarak Hema Endistrü’yi kurdu.

14 şirketi bulunan Hattat Holding'in 13'ünün yönetim kurulu başkanlığını Mehmet Hattat üstleniyor.

Otomotiv grubunun başkanlığını da İbrahim Hattat’ın yürüttüğü belirtiliyor. Mehmet Hattat'ın tüm çocukları yönetim kurulunda yer alırken, İpek Hattat da şirketin finansman bölümünde faaliyetlerini sürdürüyor.

ipek hattat

KURYEYİ ALIKOYDU İDDİASI

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde oturan İpek Hattat, tabletinin ekranı kırılmasının ardından bir servise tamir için gönderdi. Ancak tabletin tekrardan arıza yaparken, şirket de kuryesini gönderdi. R.D. ismindeki kurye, eve girmesinin ardından iddiaya göre kapı arkasından kilitlendi.

Show Haber’de yer alan habere göre; İpek Hattat ile erkek arkadaşı Sami Yüzer’in kuryeyi alıkoyduğu ileri sürüldü. Ev sahibi ikilinin, kuryenin önce telefonunu kırdı, arkasından hakaret ederek onu zorla köpek dışkısının üzerine oturtmaya çalıştı.

ipek hattatt

POLİS EVE GİREREK KURYEYİ KURTARDI

Kurye, geri dönmeyince patronu polisi arayıp durumu iletti. Harekete geçen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, adrese gidip kapıyı defalarca çalmasına rağmen ama açan olmadı. Polis gerekli izinleri almasının ardından eve girip kuryeyi kurtardı.

Evde yer alan İpek Hattat, erkek arkadaşı ve şoförü gözaltına alındı. İpek Hattat'ın olay esnasında aşırı alkollü olduğu ileri sürüldü.

İpek Hattat diğer iki şüpheli, ‘Alıkoyma’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kişiyi hürriyetin mahrum burakma işkence mala zarar (kuryenin tlf kırmışlar) ve serbest bırakılıyor. normal vatandaş bunların suç olduğunu biliyorum savcı veya hakim serbest bırakıyor. paran varsa huzur var.

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