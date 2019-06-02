İpek Soylu'dan Tayland'da tekler şampiyonluğu

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Tayland'ın Nonthaburi kentinde düzenlenen toplam 25 bin dolar ödüllü sert kort turnuvasının tekler finalinde milli tenisçi İpek Soylu, Çinli Yue Yuan ile karşı karşıya geldi.
İpek Soylu, müsabakadan 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 galip ayrılarak teklerde şampiyonluğa ulaştı.
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