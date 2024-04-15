İpek Tuzcuoğlu "Değişiklik iyidir" diyerek yeni imajını paylaştı! Sosyal medyada yorum yağdı

Safir'de hayat verdiği 'Gülfem Gülsoy' karakteriyle hafızalara kazınan İpek Tuzcuoğlu başarılı oyunculuğu ile dikkat çekiyor.

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan oyuncu dizi çekimlerinden dolayı Kapadokya'ya yerleştiğini açıklamıştı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Tuzcuoğlu, Instagram hesabından yeni imajını paylaştı.

"SAÇLARIN GÜZEL OLMUŞ"

İmaj değiştiren oyuncu paylaşımına "Değişiklik iyidir" notunu düştü. Saçlarını kısa kesen ve siyaha boyatan oyuncuya sosyal medyada yorum yağdı.

Oyuncunun yeni imajıyla ilgili hayranları "Saçların güzel olmuş", "Güle güle kullan", "Acayip beğendim" gibi yorumlar yaptı.







