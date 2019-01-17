iPhone 11 böyle görünebilir!

Apple, Eylül ayında düzenleyeceği etkinlikte karşımıza iPhone XI ile çıkacak. Apple A13 yonga seti ve 3 GB RAM‘den beselenecek olan iPhone XI, tasarımsal açıdan iPhone X’un neredeyse kopyası olacak gibi görünüyor. Çentik tasarıma bir geçen bir geçen Apple, iPhone XI modelinde bile bu çentiğe yer verecek. Ancak firma söylenen göre daha küçük bir çentik kullanacak.

Son günlerde iPhone XI modelinde üç kamera kurulumunun yer alacağı söylenmeye başlanmış ve bu doğrultuda render görselleri yayınlanmıştı. Ancak bu görsellerde kamera o kadar iğrenç konumlandırılmıştı ki adeta görsel bir facia sunuyordu. Bugün ise iPhone XI için daha usturuplu bir render yayınlandı.

Apple’ın firma tarihi boyunca yapmadığı şey olan kamerayı ortaya konumlandırma hatası, her ne olduysa renderı hazırlayan tasarımcıya ilham kaynağı olmuş. Üç kamerayı iPhone XI’in tam orta ve üst bölümünü konumlandıran bu tasarımcı, flaşı da orta kameranın etrafına entegre etmiş.

Oldukça çirkin ve gerçek dışı görünen bu render görsellerinin iPhone XI’e asla ait olmayacağını düşünüyoruz. Henüz iPhone 11 hakkında konuşmak için erken. Daha doğru bilgilerin Haziran ayından sonra ortaya çıkacağını düşünüyoruz.

Oppo Poseidon performans testinde ortaya çıktı



