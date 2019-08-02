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iPhone 11 Galaxy Note serisine rakip olacak

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TEKNOLOJİ  | 02.08.2019 09:43 | Son Güncelleme

Apple, Eylül ayında merakla beklenen iPhone 11 ve iPhone 11 Max modellerini tanıtacak. iPhone Xs serisi ile büyük çaplı yenilikler sunmayan Apple, bunun cezasını iPhone satışlarının düşmesi ile ödemişti.

iPhone 11 Galaxy Note serisine rakip olacak

Cupertinolu firma, bu hatayı bir daha tekrarlamamak ve iPhone satışlarını arttırmak için iPhone XI modellerinde devrimsel yenilikler sunacak.

Bugün ise Citi Research; iPhone 11 ve iPhone 11 Max modellerinin 2. nesil Apple Pencil‘ı destekleyeceğini açıkladı. Eğer bu olay gerçekleşirse iPhone 11’in ekranında büyük yeniliklere gidilecektir.

Muhtemelen Apple Pencil’ın daha stabil ve akıcı çalışması için Apple, 120 HZ ProMotion ekrana yer verecek. iPad Pro modellerinde kullanılan bu ekranın oldukça akıcı olduğunu ve iPhone’a gelmesinin yüksek ihtimalli olduğunu belirtelim.
Apple A13 yonga setinden ve minimumda 4 GB RAM‘den beslenecek olan yeni iPhone modelleri, açık ara Geekbench ve AnTuTu testlerinde rakiplerinden daha iyi performanslı olacak.

Son olarak Apple’ın iPhone 11 ile üçlü arka kamera kurulumuna geçiş yapacağını belirtelim. Tasarım konusunda ise muhtemelen yine çentikli iPhone X modeli baz alınacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
iPhone 11 telefon

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