iPhone 11 Galaxy Note serisine rakip olacak

Cupertinolu firma, bu hatayı bir daha tekrarlamamak ve iPhone satışlarını arttırmak için iPhone XI modellerinde devrimsel yenilikler sunacak.

Bugün ise Citi Research; iPhone 11 ve iPhone 11 Max modellerinin 2. nesil Apple Pencil‘ı destekleyeceğini açıkladı. Eğer bu olay gerçekleşirse iPhone 11’in ekranında büyük yeniliklere gidilecektir.

Muhtemelen Apple Pencil’ın daha stabil ve akıcı çalışması için Apple, 120 HZ ProMotion ekrana yer verecek. iPad Pro modellerinde kullanılan bu ekranın oldukça akıcı olduğunu ve iPhone’a gelmesinin yüksek ihtimalli olduğunu belirtelim.

Apple A13 yonga setinden ve minimumda 4 GB RAM‘den beslenecek olan yeni iPhone modelleri, açık ara Geekbench ve AnTuTu testlerinde rakiplerinden daha iyi performanslı olacak.

Son olarak Apple’ın iPhone 11 ile üçlü arka kamera kurulumuna geçiş yapacağını belirtelim. Tasarım konusunda ise muhtemelen yine çentikli iPhone X modeli baz alınacaktır.

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