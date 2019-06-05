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iPhone 11 ile en düşük depolama kapasitesini bir tık daha arttıracak

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TEKNOLOJİ  | 05.06.2019 08:01 | Son Güncelleme

Apple’ın en çok şikayet aldığı konulardan birisi de düşük dahili depolama kapasiteleri. O kadar para verip bir iPhone alıyorsunuz ve Apple size yalnızca 64GB’lık dahili depolama alanı sunuyor. Elbette 128GB ve 256GB’lık daha yüksek opsiyonlar da mevcut. Fakat bu opsiyonlara geçtiğinizde ödeyeceğiniz ücret de hayli yükseliyor.

iPhone 11 ile en düşük depolama kapasitesini bir tık daha arttıracak

Dolayısıyla, Apple’ın şimdiye kadar kullanıcılarını dahili depolama kapasitesi bakımından memnun edemediğini söyleyebiliriz. Elbette Apple’ın böyle düşük kapasitelerde ısrarcı olmasının belli sebepleri var. Bunların en önemlisi de iCloud.

Malum, depolama alanı kullanıcılara dar gelince ilk adres bulut depolama alanları oluyor. Genel olarak iPhone kullanıcılarının tercihi de iCloud oluyor. Apple da buradaki ücretli abone sayısını arttırmak için dahili depolama alanını kısıtlı tutmaya devam ediyor.

Peki bu durum iPhone 11’de de aynı şekilde devam mı edecek? Sızdırılan son bilgilere bakacak olursak, Apple iPhone 11 ile birlikte minimum dahili depolama alanını da yükseltecek. Eğer söylentiler doğru çıkarsa bu sene çıkacak olan yeni iPhone modellerinde en düşük depolama kapasitesi 128GB olacak.

Açık konuşmak gerekirse bu alan bile o kadar para ödediğiniz bir telefon için yeterli değil. Lakin söz konusu Apple olduğunda, işin içerisinde çok fazla kullanıcı dostu unsur aramak gerekmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
iPhone 11 iPhone depolama

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