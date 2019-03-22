iPhone 11’in kamerası için iki farklı tahmin

Japonya merkezli Macotakara sitesi, bugün bu kameraların nasıl konumlandırılacağına dair tahminlerini paylaştı. Macotakara‘nın kaynaklarına göre; Apple iki farklı kamera düzenini test ediyor. Bunlardan ilki üç kameranında yatay olarak telefonun üst-orta bölümüne yerleştirilmesi.
Konsept görsellerinde de gördüğümüz üzere bu kurulumun hiç hoş görünmediğini açıkça söyleyebilirim.
Diğer tahmin ise üçlü kamera kurulumunun Huawei Mate 20 Pro‘da olduğu gibi kare bir şekilde, telefonun arka sol üst köşesine yerleştirilmesi yönünde. Şahsen bu tasarım diğer tasarımdan daha güzel görünüyor.
Telefonlarda kamera sayıları arttıkça firmalar tasarım konusunda tıkanıyor. Buna en güzel örnek; Nokia 9 PureView modelini gösterebiliriz. Telefonun ortasına beş kamerayı kötü bir şekilde konumlandıran Nokia, “tasarım” konusunda pek olumlu eleştiriler almamıştı.
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