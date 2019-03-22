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iPhone 11’in kamerası için iki farklı tahmin

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TEKNOLOJİ  | 22.03.2019 09:18 | Son Güncelleme

Apple, Eylül ayında yeni iPhone modelleri ile karşımıza çıkacak. iPhone XI ve iPhone XI Max olarak isimlendirilmesi beklenen bu modellerde, rakip firmaların amiral gemisi modellerinde olduğu gibi üçlü kamera kurulumuna yer verilecek. Ancak tasarım konusunda Apple’ın bu kameraları nasıl konumlandırılacağı henüz bilinmiyor.

iPhone 11’in kamerası için iki farklı tahmin

Japonya merkezli Macotakara sitesi, bugün bu kameraların nasıl konumlandırılacağına dair tahminlerini paylaştı. Macotakara‘nın kaynaklarına göre; Apple iki farklı kamera düzenini test ediyor. Bunlardan ilki üç kameranında yatay olarak telefonun üst-orta bölümüne yerleştirilmesi.

Konsept görsellerinde de gördüğümüz üzere bu kurulumun hiç hoş görünmediğini açıkça söyleyebilirim.

Diğer tahmin ise üçlü kamera kurulumunun Huawei Mate 20 Pro‘da olduğu gibi kare bir şekilde, telefonun arka sol üst köşesine yerleştirilmesi yönünde. Şahsen bu tasarım diğer tasarımdan daha güzel görünüyor.

Telefonlarda kamera sayıları arttıkça firmalar tasarım konusunda tıkanıyor. Buna en güzel örnek; Nokia 9 PureView modelini gösterebiliriz. Telefonun ortasına beş kamerayı kötü bir şekilde konumlandıran Nokia, “tasarım” konusunda pek olumlu eleştiriler almamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
iPhone 11 iPhone XI Max Apple

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