iPhone 11 kılıfı ile karşımıza çıktı!

Apple, Eylül ayında karşımıza iPhone 11 modeli ile çıkacak. Artık diğer rakipleri gibi üçlü kamera kurulumuna geçecek olan Apple2ın, bu kameraları nasıl konumlandıracağı merak ediliyordu. iPhone X döneminde ikili kameraları diklemesine konumlandıran Apple, iPhone 11 ile bu kameraları oldukça çirkin bir şekilde konumlandıracak gibi görünüyor.

Bugün gelen iPhone 11’in kılıfı telefon hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. 6.5 inç büyüklüğünde hala çentikli bir ekran kullanacak olan iPhone 11, arka bölümde kameralara sol üstte kare şeklinde yer ver verecek. Üçlü kamera kurulumunda iki adet lens altlı üstlü bir adet lens de sağ orta bölümde yer alacak.

Oldukça çirkin bir tasarıma sahip olacak olan iPhone 11, muhtemelen Apple hayranlarının tepkisini çekecek. iPhone X’dan bu zamana kadar tasarımsal açıdan yenilik sunmayacak gibi görünen Apple, bakalım Eylül ayında bizleri ters köşeye yatırıp farklı bir tasarım ile karşımıza çıkacak mı?

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