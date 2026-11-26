Hindistan'ın Karnataka eyaletine bağlı Doddaballapur bölgesinde yaşayan Padmini Gowda, tarımsal üretimde maliyetleri düşürmek için şaşırtıcı bir yönteme başvurdu. Toprağın altına bir mantar üretim tesisi kuran Gowda, sıcaklık ve nem dengesini kontrol ederek yıl boyunca üretim yapıyor.

Üretim maliyetlerini düşük tutmak istediğini belirten girişimci kadın, beton kullanmadan, zeminin altında bir alan oluşturarak tesisini kurduğunu anlattı. Toprağın doğal yalıtım özelliğinden yararlanan sistem, özellikle kış aylarında gece sıcaklıklarının düşmesiyle oluşan sıcaklık değişimlerini sınırlandırıyor.

NEDEN BU MANTAR TÜRÜNÜ SEÇTİ?

Padmini Gowda, istiridye ve kültür mantarı yerine sıcak iklim koşullarında yetişebilen ve raf ömrü daha uzun olan süt mantarını (Calocybe indica) tercih etti. Yaklaşık 30 ila 33 derece sıcaklıkta yetişebilen bu mantar türü, kış aylarında sıcak, yaz aylarında ise nispeten serin bir ortama ihtiyaç duyuyor.

Gowda, süt mantarının kültür mantarı yetiştiriciliğinde ihtiyaç duyulan pahalı soğutma sistemlerini gerektirmediğini belirtiyor. Ayrıca istiridye mantarı kadar hassas olmayan bu türün, uygun koşullarda saklandığında 8 ila 10 gün boyunca tazeliğini koruyabildiğini ifade ediyor.

Protein, besin lifi ve B vitaminleri içeren süt mantarı, vejetaryen beslenmede de tercih edilen gıdalar arasında yer alıyor.

TOPRAĞIN 4 METRE ALTINA ÜRETİM TESİSİ KURDU

Yaklaşık 107 metrekarelik üretim alanı oluşturan Gowda, tesisi yer seviyesinin yaklaşık 4,1 metre altına kurdu. Galvanizli demir borular ve 500 mikron kalınlığında mavi renkli, şeffaf polietilen örtü kullanılarak inşa edilen tesis, çevresindeki toprağın yalıtım özelliği sayesinde dış ortam sıcaklığındaki değişimlerden daha az etkileniyor.

Tesiste mantar yetiştiriciliği için gerekli nem oranını sağlamak amacıyla nemlendiriciler de kullanılıyor. Üretim sırasında ortam sıcaklığı 32 ila 33 derece, nem oranı ise yüzde 85 ila 100 arasında tutuluyor. Yer altındaki üretim alanının kış gecelerinde büyük avantaj sağladığını belirten Gowda, yaz aylarında ise ortamın daha serin kalmasına yardımcı olduğunu söylüyor.

PİRİNÇ SAMANINDAN MANTAR YETİŞTİRİYOR

Padmini Gowda, mantar yetiştiriciliğinde pirinç samanını üretim ortamı olarak kullanıyor. Samanla doldurulan torbalara hijyenik koşullarda mantar miseli ekleniyor. Hazırlanan torbalar ilk olarak 22 gün boyunca karanlık bir odada bekletiliyor. Bu süre içerisinde mantarın miselleri samanın içerisinde yayılarak gelişiyor.

Ardından torbaların üzerine sterilize edilmiş toprak ve Hindistan cevizi torfu karışımından oluşan bir örtü tabakası uygulanıyor. Gowda, bu karışımın nemi tutarken toprağın sıkışmasını önlediğini ve mantarların gelişmesi için uygun bir ortam oluşturduğunu belirtiyor.

Hazırlanan torbalar daha sonra yer altındaki üretim alanına taşınıyor. Örtü tabakasının uygulanmasından sonraki 9 ila 11 gün içerisinde küçük mantarlar görülmeye başlanıyor. Yaklaşık üç gün sonra ise ilk hasat gerçekleştiriliyor.

Aynı torbalardan ikinci kez de ürün alınabiliyor. Gowda, bu aşamada mantarların zarar görmesini ve renk değiştirmesini önlemek için sıcaklığın 32 derecenin altında tutulmasına dikkat ediyor. Üretimin farklı aşamalarındaki torbaları dönüşümlü olarak kullanan girişimci, bu sayede yıl boyunca düzenli hasat yapabiliyor.

GÜNDE 35 KİLOYA KADAR MANTAR TOPLUYOR

Toplam 4 bin 800 mantar yetiştirme torbası kapasitesine sahip tesiste yılda yaklaşık 12 bin kilogram mantar üretiliyor. Günlük üretimin 30 ila 35 kilogram arasında değiştiğini belirten Gowda, mantarların kilogramını 200 ila 250 Hindistan rupisi arasında sattığını söylüyor. Kadın girişimci, en düşük satış fiyatı üzerinden hesaplandığında bile yıllık cirosunun 2 milyon 400 bin Hindistan rupisine ulaştığını ifade ediyor.

ÜRÜNLERİNİ SÜPERMARKETLERE SATIYOR

Gowda, ürünlerini yalnızca toptancılara satmak yerine farklı satış kanalları oluşturdu. WhatsApp üzerinden doğrudan sipariş alan girişimci, Bengaluru genelinde evlere teslimat da yapıyor.

Mantarlarını kendi markasıyla süpermarketlere satan Gowda, bazı perakendeciler için onların markaları altında da ürün tedarik ediyor.

Mantar yetiştiriciliğinin yanı sıra darı bazlı gıdalar, ahşap pres yöntemiyle elde edilen yağlar ve areka palmiyesi yapraklarından üretilen ürünlerle de ilgileniyor.

Kaynak: 30stades.com