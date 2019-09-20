iPhone 11 Pro Max’i parçaladılar

Apple, geçtiğimiz günlerde çok ses getiren iPhone 11 Pro modelleri ile karşımıza çıkmıştı. Dış basında incelemeleri yapılan telefon, neredeyse tüm kuruluşlardan tam not almayı başardı.

DChannel – Di Động Việt isimli YouTube kanalı tarafından parçalarına ayrılan telefonun 3.969 mAh kapasiteli bataryası dikkat çekiyor. Bildiğiniz gibi iPhone X ile Apple, L şeklinde batarya tipine geçiş yapmıştı. Ancak iPhone XS modellerine kadar bu L şeklindeki bataryanın kuyruğu ayrı bir bölümden oluşuyordu.

Apple, batarya konusunda yeni bir atılım yapıp L şeklini bölmeden tek bir parça halinde kullanıyor. Apple A13 yonga seti sayesinde yazılımsal olarak da bataryadan tasarruf edilecek olan telefonun, üçlü kamera kurulumu da bir hayli büyük diyebilirim.

Lens konusunda devrim yaratacak atılımlar yapan Cupertinolu firma, muhtemelen 2019’un en iyi kamerasına sahip telefon unvanını eline alacak. Bakalım Huawei cephesinden gelecek olan Mate 30 Pro‘nun kamerası nasıl olacak?

Parçalarına ayrılan iPhone 11 Pro Max videosunu buradan izleyebilirsiniz

