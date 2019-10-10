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iPhone 11 Pro ve Fuji GFX 100 kozlarını paylaştı

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TEKNOLOJİ  | 10.10.2019 09:19 | Son Güncelleme

Apple’ın yeni göz bebeği iPhone 11 Pro, orta format 55.000 TL‘lik Fuji GFX 100 ile kozlarını paylaştı. Fotoğraf konusunda isminden oldukça söz ettiren 11 Pro, 100 Megapiksellik sensöre sahip olan Fuji GFX 100 karşısında oldukça başarılı bir performans sergiliyor diyebiliriz.

iPhone 11 Pro ve Fuji GFX 100 kozlarını paylaştı

12 Megapiksel geniş açılı (f/1.8) kamera + 12 Megapiksel 120 derece Ultra Geniş (f/2.4) ikincil kamera + 12 Megapiksel Telefoto (f/2.0) kamerası ile dikkat çeken telefon, hem netlik hem de renk konusunda çok iddialı.

iOS 13.2 ile gelecek olan Deep Fusion özelliği ile daha keskin görüntüler oluşturabilen telefon, şimdilik bu özelliğinden mahrum olarak Fuji GFX 100 ile karşılaştırılmış. İki makine ile çekilen farkı anlamak gerçekten mümkün değil. 55.000 TL’lik Fuji GTX 100’ün telefon karşısında farkını ortaya koyamaması da düşündürücü.

Muhtemelen 4-5 yıla kadar DSLR kameraların yerini telefonlar gerçek anlamda almaya başlayacak. Ancak bunun için özellikle gece çekimlerinde telefonların 2-3 seviye atlaması gerekiyor.

iPhone 11 Pro özellikleri

  • 5.8 inç (2436×1125 piksel) OLED 458ppi Super Retina XDR ekran

  • Altı çekirdekli A13 Bionic 64-bit işlemci

  • Neural Engine

  • 64GB, 256GB ve 512GB depolama

  • iOS 13 işletim sistemi

  • IP68 sertifikası

  • 12MP geniş açılı (f/1.8) kamera, optik görüntü sabitleme, True Tone flaş, 60 FPS’de 4K video kaydı, 240 FPS’de Slo - mo
    1080p, 12MP 120 ° Ultra Geniş (f / 2.4) ikincil kamera, 12MP Telefoto f / 2.0) 2x optik zoom, 2x optik zoom çıkışı için sensör; 10x’e kadar dijital zoom, gelişmiş bokeh ve Derinlik Kontrolü ile Portre modu

  • 12MP ön kamera, 1080p video kaydı, Retina Flash, 60 FPS’de 4K video kaydı

  • Face ID

  • Boyutlar iPhone 11 Pro: 144×71.4×8.1mm; Ağrılık: 188 gram

  • Boyutlar iPhone 11 Pro Max: 158×77.8×8.1mm; Ağrılık: 226 gram

    • Konu ile ilgili karşılaştırma videosunu buradan izleyebilirsiniz

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    Anahtar Kelimeler:
    iPhone 11 Pro fuji gfx 100

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