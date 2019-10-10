iPhone 11 Pro ve Fuji GFX 100 kozlarını paylaştı

12 Megapiksel geniş açılı (f/1.8) kamera + 12 Megapiksel 120 derece Ultra Geniş (f/2.4) ikincil kamera + 12 Megapiksel Telefoto (f/2.0) kamerası ile dikkat çeken telefon, hem netlik hem de renk konusunda çok iddialı.

iOS 13.2 ile gelecek olan Deep Fusion özelliği ile daha keskin görüntüler oluşturabilen telefon, şimdilik bu özelliğinden mahrum olarak Fuji GFX 100 ile karşılaştırılmış. İki makine ile çekilen farkı anlamak gerçekten mümkün değil. 55.000 TL’lik Fuji GTX 100’ün telefon karşısında farkını ortaya koyamaması da düşündürücü.

Muhtemelen 4-5 yıla kadar DSLR kameraların yerini telefonlar gerçek anlamda almaya başlayacak. Ancak bunun için özellikle gece çekimlerinde telefonların 2-3 seviye atlaması gerekiyor.

iPhone 11 Pro özellikleri

