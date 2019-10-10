iPhone 11 Pro ve Fuji GFX 100 kozlarını paylaştı

12 Megapiksel geniş açılı (f/1.8) kamera + 12 Megapiksel 120 derece Ultra Geniş (f/2.4) ikincil kamera + 12 Megapiksel Telefoto (f/2.0) kamerası ile dikkat çeken telefon, hem netlik hem de renk konusunda çok iddialı.
iOS 13.2 ile gelecek olan Deep Fusion özelliği ile daha keskin görüntüler oluşturabilen telefon, şimdilik bu özelliğinden mahrum olarak Fuji GFX 100 ile karşılaştırılmış. İki makine ile çekilen farkı anlamak gerçekten mümkün değil. 55.000 TL’lik Fuji GTX 100’ün telefon karşısında farkını ortaya koyamaması da düşündürücü.
Muhtemelen 4-5 yıla kadar DSLR kameraların yerini telefonlar gerçek anlamda almaya başlayacak. Ancak bunun için özellikle gece çekimlerinde telefonların 2-3 seviye atlaması gerekiyor.
iPhone 11 Pro özellikleri
5.8 inç (2436×1125 piksel) OLED 458ppi Super Retina XDR ekran
Altı çekirdekli A13 Bionic 64-bit işlemci
Neural Engine
64GB, 256GB ve 512GB depolama
iOS 13 işletim sistemi
IP68 sertifikası
12MP geniş açılı (f/1.8) kamera, optik görüntü sabitleme, True Tone flaş, 60 FPS’de 4K video kaydı, 240 FPS’de Slo - mo
1080p, 12MP 120 ° Ultra Geniş (f / 2.4) ikincil kamera, 12MP Telefoto f / 2.0) 2x optik zoom, 2x optik zoom çıkışı için sensör; 10x’e kadar dijital zoom, gelişmiş bokeh ve Derinlik Kontrolü ile Portre modu
12MP ön kamera, 1080p video kaydı, Retina Flash, 60 FPS’de 4K video kaydı
Face ID
Boyutlar iPhone 11 Pro: 144×71.4×8.1mm; Ağrılık: 188 gram
Konu ile ilgili karşılaştırma videosunu buradan izleyebilirsiniz
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