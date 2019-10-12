iPhone 11 Türkiye fiyatı resmileşti!

Apple’ın geçtiğimiz dönemlerde Türkiye’de uygulamış olduğu fiyat politikasını göz önünde bulundurursak, bu fiyatların şu an ki kura göre oldukça normal olduğunu söyleyebiliriz. iPhone XR’ın fiyatını 6.000 TL bandına çeken Apple’ın iPhone 11 gibi bir canavarı 7.299 TL‘den satışa sunması oldukça sevindirici.
Rakiplerine göre hem işlemci açısından hem de kamera açısından önde olan iPhone 11’in bu fiyat ile Türkiye’de bekleneni vereceğini düşünüyorum. Bakalım Türkiye’deki iPhone satış rakamları ilerleyen dönemlerde Apple’ı tatmin edecek mi?
iPhone 11 Pro özellikleri
5.8 inç (2436×1125 piksel) OLED 458ppi Super Retina XDR ekran
Altı çekirdekli A13 Bionic 64-bit işlemci
Neural Engine
64GB, 256GB ve 512GB depolama
iOS 13 işletim sistemi
IP68 sertifikası
12MP geniş açılı (f/1.8) kamera, optik görüntü sabitleme, True Tone flaş, 60 FPS’de 4K video kaydı, 240 FPS’de Slo mo 1080p, 12MP 120 ° Ultra Geniş (f / 2.4) ikincil kamera, 12MP Telefoto f / 2.0) 2x optik zoom, 2x optik zoom çıkışı için sensör; 10x’e kadar dijital zoom, gelişmiş bokeh ve Derinlik Kontrolü ile Portre modu
12MP ön kamera, 1080p video kaydı, Retina Flash, 60 FPS’de 4K video kaydı
Face ID
Boyutlar iPhone 11 Pro: 144×71.4×8.1mm; Ağrılık: 188 gram
Boyutlar iPhone 11 Pro Max: 158×77.8×8.1mm; Ağrılık: 226 gram
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