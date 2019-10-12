iPhone 11 Türkiye fiyatı resmileşti!

Apple’ın geçtiğimiz dönemlerde Türkiye’de uygulamış olduğu fiyat politikasını göz önünde bulundurursak, bu fiyatların şu an ki kura göre oldukça normal olduğunu söyleyebiliriz. iPhone XR’ın fiyatını 6.000 TL bandına çeken Apple’ın iPhone 11 gibi bir canavarı 7.299 TL‘den satışa sunması oldukça sevindirici.

Rakiplerine göre hem işlemci açısından hem de kamera açısından önde olan iPhone 11’in bu fiyat ile Türkiye’de bekleneni vereceğini düşünüyorum. Bakalım Türkiye’deki iPhone satış rakamları ilerleyen dönemlerde Apple’ı tatmin edecek mi?

iPhone 11 Pro özellikleri

5.8 inç (2436×1125 piksel) OLED 458ppi Super Retina XDR ekran

Altı çekirdekli A13 Bionic 64-bit işlemci

Neural Engine

64GB, 256GB ve 512GB depolama

iOS 13 işletim sistemi

IP68 sertifikası

12MP geniş açılı (f/1.8) kamera, optik görüntü sabitleme, True Tone flaş, 60 FPS’de 4K video kaydı, 240 FPS’de Slo mo 1080p, 12MP 120 ° Ultra Geniş (f / 2.4) ikincil kamera, 12MP Telefoto f / 2.0) 2x optik zoom, 2x optik zoom çıkışı için sensör; 10x’e kadar dijital zoom, gelişmiş bokeh ve Derinlik Kontrolü ile Portre modu

12MP ön kamera, 1080p video kaydı, Retina Flash, 60 FPS’de 4K video kaydı

Face ID

Boyutlar iPhone 11 Pro: 144×71.4×8.1mm; Ağrılık: 188 gram

Boyutlar iPhone 11 Pro Max: 158×77.8×8.1mm; Ağrılık: 226 gram

Caviar’dan 175 bin TL’lik iPhone 11 Pro!

