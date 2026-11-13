Ünlü psikolog “herkesin bir silahı olacak" dedi bakanlık devreye girdi, karar çıktı!

Sosyal medyada çocuklara yönelik silah kullanımını teşvik ettiği gerekçesiyle tepki çeken bir paylaşım, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın incelemesine konu oldu. Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu tarafından yayımlanan içerikte, çocukların silah kullanımına özendirilmesine yönelik ifadeler bulunduğu tespit edildi.

Bakanlık, paylaşımın çocukların gelişimi üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak içeriğin kaldırılması ve erişiminin engellenmesi için yasal süreç başlattı.

❗️Sosyal medyada bir psikolog tarafından çocukları silah kullanımına özendiren nitelikteki paylaşım üzerine basın açıklamamız. https://t.co/bi851tXZlM — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) November 13, 2026

HAVALI TÜFEK TANITIMI VE İNDİRİMLİ SATIN ALMA YÖNLENDİRMESİ

Bakanlığın açıklamasına göre incelemeye alınan sosyal medya paylaşımında havalı tüfek tanıtımına yer verildi. İçerikte ayrıca çocuklara silah kullanmayı öğretmeyi özendiren ifadelerin ve indirimli silah satın alınmasına yönelik yönlendirmelerin bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine Bakanlık, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması amacıyla hukuki girişimde bulundu.

BAKANLIĞIN BAŞVURUSU SONUÇLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında söz konusu içeriğin yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi talebiyle başvuru yaptı. Başvurunun değerlendirilmesinin ardından paylaşım hakkında erişimin engellenmesine karar verildi. Böylece Bakanlığın çocukları silah kullanımına özendirdiğini belirttiği sosyal medya içeriğine yönelik erişim engeli kararı alınmış oldu.

BAKANLIKTAN ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE İLİŞKİN VURGU

Bakanlık, konuyla ilgili kamuoyu duyurusunda çocukların fiziksel ve psikososyal gelişimlerinin korunmasının temel önceliklerinden biri olduğunu vurguladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çocukların üstün yararını gözetmek, fiziksel ve psikososyal gelişimlerini korumak, onları şiddete ve silah kullanımına özendiren içeriklerden uzak tutmak temel önceliklerimiz arasındadır."

Bakanlık, özellikle çocukların gelişimi ve ruh sağlığı alanında görev yapan uzmanların sosyal medya paylaşımlarında toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri gerektiğine de dikkat çekti.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Açıklamada, çocuklarla çalışan uzmanların paylaştıkları içeriklerin çocuklar üzerindeki olası etkilerini gözetmelerinin beklendiği belirtildi. Bakanlık, çocukların şiddeti normalleştiren veya silah kullanımına yönlendiren içeriklerden korunması için çalışmalarına devam edeceğini bildirdi. Kamuoyu duyurusu, "Çocuklara silah kullanımını özendiren ve şiddeti normalleştiren içeriklere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadeleriyle tamamlandı.