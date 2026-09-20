iPhone 18 Pro’nun içi ilk kez görüntülendi: İşte parça parça yeni iPhone

Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 18 Pro’nun ilk söküm videosu yayımlandı.

YouTube’da paylaşılan video sayesinde iPhone 18 Pro’nun iç tasarımı ve Apple’ın yeni modelde gerçekleştirdiği bazı donanımsal değişiklikler yakından görülebiliyor.

DİNAMİK ADA NASIL KÜÇÜLTÜLDÜ?

Söküm sırasında ortaya çıkan en dikkat çekici ayrıntılardan biri, Apple’ın iPhone 18 Pro’daki daha küçük Dinamik Ada tasarımını nasıl mümkün hâle getirdiği oldu.

Apple, kızılötesi kamerayı ekranın altına taşıyarak Dinamik Ada için gerekli alanı küçültmüş durumda. Kameranın üzerinde bulunan ekran piksellerinin de panelin geri kalanındaki piksellerden farklı bir yapıya sahip olduğu görülüyor.

Kamera tarafında da bazı değişiklikler var. iPhone 18 Pro’nun ana kamera modülünün önceki nesle kıyasla daha büyük olduğu görülüyor. Ancak bu büyümenin doğrudan kamera sensöründen mi yoksa değişken diyafram sisteminin gerektirdiği daha büyük kamera muhafazasından mı kaynaklandığı henüz net değil.

IPHONE 18 PRO’NUN BATARYA KAPASİTESİ DE DOĞRULANDI

Söküm videosu, iPhone 18 Pro’nun batarya kapasitesine ilişkin daha önce ortaya çıkan bilgileri de doğruluyor.

Buna göre, fiziksel SIM kart yuvasına sahip videodaki iPhone 18 Pro modelinde 4.056 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Böylece cihazın batarya kapasitesine ilişkin önceki bilgiler de doğrudan donanım üzerinden teyit edilmiş oldu.

Önümüzdeki günlerde iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’in farklı söküm videolarının yayımlanmasıyla birlikte Apple’ın yeni nesil telefonlarında yaptığı diğer donanımsal değişikliklerin de daha ayrıntılı şekilde ortaya çıkması bekleniyor.