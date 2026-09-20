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Sular altında kalan köyden bereket çıkıyor! Hem hayvanlar hem insanlar akın ediyor

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde Doğanpınar Barajı'nın suları altında kalan Belören köyü leyleklere yuva olurken, balık tutma hobisi bulunan vatandaşların ise uğrak noktası haline geldi.

Sular altında kalan köyden bereket çıkıyor! Hem hayvanlar hem insanlar akın ediyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Oğuzeli ilçesinde yapımı tamamlanan Doğanpınar Barajı ile birlikte yıllar önce sular altında kalan Belören köyü, geçmişten izler taşıyan görüntüsüyle dikkat çekiyor. Baraj gölü içerisinde kalan yapıların çevresi, zamanla farklı kuş türlerinin yaşam alanına dönüşürken özellikle leylekler bölgeye yuva kuruyor.

Sular altında kalan köyden bereket çıkıyor! Hem hayvanlar hem insanlar akın ediyor 1

Baraj, aynı zamanda Gaziantep ve çevre illerde yaşayan balık tutkunlarını da bölgeye çekiyor. Sessiz ve doğal ortamda oltalarını suya bırakan vatandaşlar, hem balık tutuyor hem de doğayla iç içe vakit geçiriyor.

Sular altında kalan köyden bereket çıkıyor! Hem hayvanlar hem insanlar akın ediyor 2

"BURASI BİZİM İÇİN BALIK TUTMA NOKTASI OLDU"

Kilis'ten balık tutmak için baraj suları altında kalan Belören köyüne geldiğini belirten Mehmet Gündoğdu, "Ben Kilis'ten geldim. Şu an burada balık tutmaya çalışıyorum. Köy, zamanında sular altında kaldı. Leyleklere ev sahipliği yaparken bizim için de balık tutma noktası oldu. Bu evler geçmişte boşaltılmıştı. Şu ana kadar 4-5 balık tuttuk. Mutluyuz" dedi.

Sular altında kalan köyden bereket çıkıyor! Hem hayvanlar hem insanlar akın ediyor 3

Mehmet Karadavut ise, "Buraya eğlence için geliyoruz. Balık tutuyoruz. Eski köy sular altında kalmış. Biz de hafta sonu buraya geliyoruz. Arkadaşlarla tanışıp vakit geçiriyoruz. Mangal yapıyoruz. Çay içiyoruz" diye konuştu.

Sular altında kalan köyden bereket çıkıyor! Hem hayvanlar hem insanlar akın ediyor 4

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Anahtar Kelimeler:
balık leylek köy baraj
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