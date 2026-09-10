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İstanbul'un en güzel sahili açıklandı: Ne Bebek ne Moda ne de Caddebostan!

İstanbul'un kalabalığından ve yoğun temposundan birkaç saatliğine uzaklaşmak isteyenlerin şehir dışına çıkmasına gerek yok. Deniz havası alarak yürümek isteyen İstanbullular için alışılmışın dışındaki sahil rotası dikkat çekiyor: Bakırköy'deki Yeşilköy Sahili. Özellikle yürüyüş yapmak, bisiklete binmek ya da deniz kenarında vakit geçirmek isteyenlerin huzurlu rotası haline geliyor.

İstanbul'un en güzel sahili açıklandı: Ne Bebek ne Moda ne de Caddebostan!
Çiğdem Berfin Sevinç

İstanbul'da deniz denildiğinde akla genellikle Bebek, Ortaköy, Moda ve Caddebostan geliyor. Ancak Avrupa Yakası'nda, Marmara kıyısında uzanan Yeşilköy Sahili de şehrin dikkat çeken sahil rotaları arasında yer alıyor.

Bakırköy sınırlarındaki sahil, kalabalık turistik noktalardan biraz uzaklaşmak isteyenlere daha sakin bir alternatif sunuyor. Mahalle dokusunun eşlik ettiği kıyı boyunca yürüyüş yapmak veya deniz manzarasına karşı zaman geçirmek mümkün.

İstanbul un en güzel sahili açıklandı: Ne Bebek ne Moda ne de Caddebostan! 1

YÜRÜYÜŞ ROTASI 5 KİLOMETREYİ BULUYOR

Yeşilköy Sahili'ni öne çıkaran detaylardan biri de uzun yürüyüş parkuru.

Sahildeki klasik Yeşilköy rotasının gidiş-dönüş mesafesi yaklaşık 5 kilometreyi buluyor. Yürüyüşünü uzatmak isteyenler ise Florya yönüne devam ederek rotayı yaklaşık 7 kilometreye kadar çıkarabiliyor.

Bu nedenle bölge yalnızca manzara izlemek isteyenlerin değil, yürüyüş ve koşu yapmak isteyenlerin de tercih ettiği noktalardan biri.

İstanbul un en güzel sahili açıklandı: Ne Bebek ne Moda ne de Caddebostan! 2

İSTANBUL'DA AMA ŞEHRİN GÜRÜLTÜSÜNDEN UZAK

Yeşilköy ve Florya, İstanbul'un tamamen dışına çıkmadan daha sakin bir sahil atmosferi arayanlara hitap ediyor.

Marmara kıyısı boyunca uzanan yürüyüş alanlarına restoranlar ve semtin kendine özgü mahalle havası eşlik ediyor. Özellikle yoğun bir günün ardından deniz kenarında yürümek isteyenler için bölge pratik bir seçenek oluşturuyor.

İstanbul un en güzel sahili açıklandı: Ne Bebek ne Moda ne de Caddebostan! 3

ROTAYI FLORYA'YA KADAR UZATABİLİRSİNİZ

Yeşilköy'de sahil gezisi tek bir noktada sona ermiyor. Florya yönüne doğru ilerleyerek yürüyüşü uzatmak mümkün.

Kısa bir akşam yürüyüşü yapmak isteyenler daha kısa bir parkur tercih ederken, uzun süre yürümek isteyenler kıyı hattını takip ederek rotayı genişletebiliyor.

Böylece İstanbul'un merkezinden çok uzaklaşmadan hem deniz havası almak hem de uzun bir yürüyüş yapmak mümkün oluyor.

İstanbul un en güzel sahili açıklandı: Ne Bebek ne Moda ne de Caddebostan! 4

DENİZE GİRMEK İSTEYENLERE DE SEÇENEK SUNUYOR

Yeşilköy Sahili'nde yalnızca yürüyüş ve bisiklet için değil, denize girmek isteyenler için de seçenekler bulunuyor. Bölgede Yeşilköy Çiroz Beach da yer alıyor.

Ancak Marmara kıyılarında deniz suyu koşulları dönemsel olarak değişebiliyor. Bu nedenle denize girmeyi planlayanların güncel yüzme suyu kalitesi ve resmi uyarıları kontrol etmesi önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Caddebostan moda Yeşilköy Avrupa yakası bebek sahil
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