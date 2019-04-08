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iPhone 5G modelleri 2021’de kullanıcıyla buluşabilir

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TEKNOLOJİ  | 08.04.2019 13:32 | Son Güncelleme

Şu an her ne kadar gözler katlanabilen cep telefonu ürünlerinde olsa bile, iPhone 5G modelleri çok daha fazla dikkat çekecek gibi görünüyor. Ancak iPhone bu konuda karamsar haberler vermeye devam ediyor.

iPhone 5G modelleri 2021’de kullanıcıyla buluşabilir

Dünyanın geleceğinin 5G’de saklı olduğu birçok uzman tarafından dile getiriliyor. Samsung ve  Huawei başta olmak üzere en büyük akıllı telefon üreticileri 5G için kolları sıvadı. Apple ise bu yarışta daha geriden gelmeyi planlıyor olabilir.

Apple için 5G modemlerini üretecek olan şirket, şu an için Intel olacak. Şirket 5G konusunda hazır olduğu anda Intel’de 5G modemleri iPhone ile uyumlu hale getirecek. Ancak Apple, şirket politikası gereği bu konuda biraz daha temkinli davranmayı deniyor.

İlk olarak 4G çıktığında da iPhone, bir süre beklemeyi tercih etti. 4G teknolojisi piyasada kendisine yer bulduktan sonra şirket, çalışmalarına hız verdi ve 4G’yi çıkardı. Şu an için en iyi 4G modemlerine sahip akılı telefonların iPhone ürünleri olduğunu söyleyebiliriz.

Muhtemelen şirket yine aynı stratejiyi takip edecek ve 5G piyasada yerleşmeden bu işe kalkışmayacak. Bundan kısa bir süre önce Apple’ın Qualcomm ile anlaşabileceği dedikoduları da yayılmaya başlamıştı. Kullanıcılar, Apple’ın 5G modemlerini Qualcomm’a yaptırmayı düşündüğü söylendi. Ancak Apple ile Qualcomm arasında devam eden dava nedeniyle böyle bir anlaşmaya ihtimal verilmiyor.
Sonuç olarak Apple; Intel ile yoluna devam edecek ve tahmini olarak 2021 yılından önce de 5G modeme sahip ürünlerini piyasaya sunmayacak. Sizce Apple doğru bir strateji mi izliyor? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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iPhone 5G iPhone 5G modelleri

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