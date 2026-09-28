Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Milli yapay zeka platformu EVREN kullanıma açıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde geliştirilen milli yapay zeka platformu EVREN, Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığını ve veri egemenliğini güçlendirmek amacıyla kullanıma açıldı.

Milli yapay zeka platformu EVREN kullanıma açıldı

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, savunma sanayisi firmalarından teknoloji şirketlerine, akademisyenlerden girişimci ve öğrencilere kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden EVREN, veri, yapay zeka modeli ve yüksek performanslı hesaplama gücünü tek platformda buluşturuyor.

Platformdaki istem, yanıt ve kullanım verileri Türkiye’de bulunan yüksek performanslı GPU altyapısında işleniyor. Böylece hassas verilerin yurt dışındaki bulut servislerine aktarılmasının önüne geçiliyor.

MİLLİ YAPAY ZEKA PLATFORMU EVREN NASIL KULLANILIR?

EVREN’e e-Devlet kimlik doğrulamasıyla evren.ssyz.org.tr adresinden erişilebiliyor.

Milli yapay zeka platformu EVREN kullanıma açıldı 1

KATKI YAP, KREDİ KAZAN, GPU GÜCÜNÜ KULLAN

EVREN, doğrudan ücretli erişim yerine katkı esaslı kredi modeliyle çalışıyor. Kullanıcılar veri seti yükleyerek, veri etiketleyerek veya eğitilmiş modellerini paylaşarak kredi kazanabiliyor.

Bu krediler, platformun yüksek performanslı GPU havuzunda model eğitimi ve büyük dil modeli çıkarım işlemleri için kullanılabiliyor. Böylece kullanıcıların yalnızca hizmet alan değil, EVREN ekosisteminin gelişmesine katkı sağlayan aktif katılımcılar olması hedefleniyor.

Milli yapay zeka platformu EVREN kullanıma açıldı 2

11 AÇIK AĞIRLIKLI BÜYÜK DİL MODELİNE ERİŞİM

EVREN, nesne tespiti, segmentasyon ve sınıflandırma gibi bilgisayarlı görü çalışmalarında uçtan uca veri etiketleme ve model eğitimi imkanı sunuyor.

Platformda ayrıca 11 açık ağırlıklı büyük dil modelini kapsayan çıkarım katmanı devreye alındı. API mimarisi, anlık yanıt desteği ve otomatik model yönlendirme özellikleri sayesinde mevcut uygulamalar EVREN altyapısına bağlanabiliyor.

Altyapının kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla 1 Kasım 2026’ya kadar gerçekleştirilecek API çağrıları, kullanıcıların kredi bakiyesinden düşülmeden sınırsız olarak sunulacak.

7 BİN 500 AKTİF KULLANICIYA ULAŞTI

Kısa sürede 7 bin 500 aktif kullanıcıya ulaşan EVREN’in, Türkiye’nin yapay zeka ekosisteminin gelişmesine ve Yapay Zeka Eylem Planı kapsamındaki çalışmalara katkı sağlaması hedefleniyor.

Platformun gelecek dönemde yerli ve milli büyük dil, görüntü ve ses modelleriyle geliştirilmesi, dağıtık GPU yönetimi yaklaşımıyla hesaplama altyapısının daha da güçlendirilmesi planlanıyor.

EVREN’in bu yapısıyla savunma sanayii, üniversiteler, teknoloji şirketleri, girişimciler ve geliştiriciler için Türkiye merkezli ortak bir yapay zeka geliştirme altyapısı oluşturması amaçlanıyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Batık gemiden 2100 yıllık lüks sofra takımları bulunduBatık gemiden 2100 yıllık lüks sofra takımları bulundu
iPhone’da bunu yaptıktan sonra ekranı kullanamadı!iPhone’da bunu yaptıktan sonra ekranı kullanamadı!

Anahtar Kelimeler:
Evren yapay zeka savunma sanayii başkanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
ABD'nin kritik üssünde alarm! Acil durum ilan edildi

ABD'nin kritik üssünde alarm! Acil durum ilan edildi

Antalya’da feci kaza: Tır 2 kişinin üzerine devrildi

Antalya’da feci kaza: Tır 2 kişinin üzerine devrildi

İrlanda-İsrail maçında olay görüntü! İsrail'e böyle tepki gösterdiler

İrlanda-İsrail maçında olay görüntü! İsrail'e böyle tepki gösterdiler

Murat Boz’un abisiyle fotoğrafı ortaya çıktı!

Murat Boz’un abisiyle fotoğrafı ortaya çıktı!

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı! Bazı kurumlara tedbirler kaldırıldı

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı! Bazı kurumlara tedbirler kaldırıldı

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal'dan 11 milyar 515 milyon TL'lik fon çıkışı! Soluğu Dubai'de almış

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal'dan 11 milyar 515 milyon TL'lik fon çıkışı! Soluğu Dubai'de almış

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.