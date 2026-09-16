Türkler oraya akın ediyordu: En küstah seyahat destinasyonları arasında yer aldı!

Avrupalı turizm uzmanları arasında yapılan bir ankette, birçok ülke vatandaşının bazı turistik deneyimleri sırasında gittikleri ülkeleri "kaba" ve "kendini beğenmiş" olarak gördüğü ortaya çıktı. Dünyanın dört bir tarafından yapılan yorumlara göre en kaba turistik 6 nokta şu şekilde:

PARİS

Listenin başında Paris yer alıyor. Özellikle Fransızca bilmeyen turistlerin bazı günlük etkileşimlerde kendilerini rahat hissetmediği belirtiliyor.

Seyahat ve görgü kuralları uzmanı Jo Hayes, bazı Parislilerin İngilizce konuşabilmelerine rağmen bunu tercih etmediğini söyledi. Ancak bu durumun tüm Fransa için geçerli olmadığı, Paris dışındaki bölgelerde turistlerin daha sıcak karşılanabildiği de vurgulanıyor.

İTALYA

İtalya da turistlerin zaman zaman kendilerini hoş karşılanmamış hissettiklerini söylediği destinasyonlardan biri.

Özellikle Roma, Venedik ve Amalfi gibi yoğun turist alan bölgelerde kalabalıkların yerel halkla ziyaretçiler arasında gerilime yol açabildiği belirtiliyor. Turistlerin sokaklarda fotoğraf çekmek için yolları kapatması ve yoğun kalabalıklar da yerel halkın tepkisini artırabiliyor.

Bazı turistler ise yaşadıkları olumsuz deneyimleri doğrudan yerel halkın tavrıyla ilişkilendiriyor. Buna karşılık başka gezginler, İtalya'nın aşırı turistik bölgelerinde yaşanan yoğunluğun bu algıyı etkilediğini savunuyor.

ALMANYA

Almanya'da ise mesele çoğunlukla iletişim biçimiyle ilişkilendiriliyor.

Bazı turistler tren istasyonları, mağazalar ve turizm ofislerinde yardım isterken soğuk veya sabırsız tavırlarla karşılaştıklarını anlatıyor.

Ancak Almanya'daki doğrudan iletişim biçiminin, özellikle küçük sohbetlere alışkın turistler tarafından kabalık olarak yorumlanabildiği belirtiliyor. Yani aynı davranış farklı kültürlerde tamamen farklı algılanabiliyor.

GÜNEY KORE

Güney Kore'yi ziyaret eden bazı turistler de günlük yaşamda kendilerini zaman zaman dışlanmış hissettiklerini söylüyor.

Özellikle toplu taşımada kişisel alanın dar olması, insanların hızlı hareket etmesi ve bazı çalışanların doğrudan iletişim kurması ziyaretçiler tarafından sert algılanabiliyor.

Ancak Güney Kore konusunda deneyimler oldukça farklı. Bazı gezginler yerel halkın kendilerine yardımcı olmak için büyük çaba gösterdiğini ve son derece sıcak karşılandıklarını anlatıyor.

NEW YORK

ABD'deki New York da benzer şekilde hızlı ve doğrudan iletişim tarzıyla dikkat çekiyor.

Bazı turistler New Yorkluları mesafeli veya kaba bulurken, şehirde yaşayanlar bunun çoğunlukla zaman kaybetmeme ve verimlilik kültürüyle ilgili olduğunu söylüyor.

New York'ta yabancılarla uzun sohbetler etmek yerine hızlı hareket etmek ve başkasının zamanını almamak daha önemli görülebiliyor. Bu nedenle şehirdeki doğrudan tavır, farklı kültürlerden gelen ziyaretçiler tarafından farklı yorumlanabiliyor.

KARADAĞ

Listede daha az beklenen bir başka destinasyon ise Karadağ.

Ülkeye giden bazı turistler yerel halkın kendilerine karşı soğuk davrandığını ve turist oldukları için zaman zaman rahatsız edildiklerini düşündüklerini aktarıyor.

Buna karşılık Karadağ'ın yabancılara yönelik mesafeli görünen tavrının tarihsel geçmişle bağlantılı olabileceği yönünde yorumlar da bulunuyor. Ülkenin turizm açısından oldukça yoğun olduğu da resmi verilerle görülüyor. Karadağ'da 2025 yılında 2,72 milyondan fazla turist gelişi ve 15,3 milyonun üzerinde konaklama kaydedildi.