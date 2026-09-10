iPhone Duo’nun çok beğenilen animasyonu Galaxy Z Fold 8’e geldi: Ancak önemli bir sorun var!

Apple’ın iPhone Duo tanıtımında dikkat çeken detaylardan biri de telefonun katlı ve açık hâlleri arasında geçiş yaparken gösterdiği animasyon olmuştu. Samsung’un Galaxy Z Fold modellerinde benzer bir efekt bulunmazken bir geliştirici, Galaxy Z Fold 8’in donanımının böyle bir animasyonu gerçekleştirebilecek kapasitede olduğunu gösterdi.

Söz konusu geliştirici, Reddit'te iPhone Duo’dakine oldukça benzeyen geçiş efektinin Galaxy Z Fold 8 üzerinde çalıştığı kısa bir video yayımladı.

SORUN ŞU: ASLINDA GERÇEK BİR ARAYÜZ ANİMASYONU DEĞİL!

Görüntüler oldukça etkileyici olsa da önemli bir detay bulunuyor. Paylaşılan uygulama, Galaxy Z Fold 8’in gerçek One UI ana ekranı üzerinde çalışan bir animasyon değil.

Geliştirici bunun yerine efekti oluşturmak için bir shader, telefonun katlı ve açık hâllerindeki ana ekranı gösteren iki ekran görüntüsü ve Samsung’un menteşe içerisine yerleştirdiği sensörlerden yararlanıyor.



Telefon açılıp kapatıldığında menteşe sensörlerinden gelen veriler animasyonu tetikliyor ve ekran görüntülerine görsel efekt uygulanıyor. Böylece gerçek ana ekran hareket ediyormuş gibi bir görüntü ortaya çıkıyor.

Bu nedenle çalışma, kullanılabilir bir launcher yerine yalnızca bir konsept gösterimi niteliğinde.



Şimdilik yayımlanan çalışma yalnızca bir konsept olsa da iPhone Duo’nun dikkat çeken geçiş efektinin Galaxy Z Fold 8 üzerinde nasıl görünebileceğini göstermesi açısından oldukça dikkat çekici.