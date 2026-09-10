Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

iPhone Duo’nun çok beğenilen animasyonu Galaxy Z Fold 8’e geldi: Ancak önemli bir sorun var!

Bir geliştirici, iPhone Duo’nun katlanıp açılırken gösterdiği geçiş animasyonunu Galaxy Z Fold 8 üzerinde çalıştırmayı başardı. Ancak önemli bir detay mevcut.

iPhone Duo’nun çok beğenilen animasyonu Galaxy Z Fold 8’e geldi: Ancak önemli bir sorun var!
Enes Çırtlık

Apple’ın iPhone Duo tanıtımında dikkat çeken detaylardan biri de telefonun katlı ve açık hâlleri arasında geçiş yaparken gösterdiği animasyon olmuştu. Samsung’un Galaxy Z Fold modellerinde benzer bir efekt bulunmazken bir geliştirici, Galaxy Z Fold 8’in donanımının böyle bir animasyonu gerçekleştirebilecek kapasitede olduğunu gösterdi.

Söz konusu geliştirici, Reddit'te iPhone Duo’dakine oldukça benzeyen geçiş efektinin Galaxy Z Fold 8 üzerinde çalıştığı kısa bir video yayımladı.

Tried to recreate the iPhone Duo animation on my Fold 8
by u/moomanjohnny in GalaxyFold

SORUN ŞU: ASLINDA GERÇEK BİR ARAYÜZ ANİMASYONU DEĞİL!

Görüntüler oldukça etkileyici olsa da önemli bir detay bulunuyor. Paylaşılan uygulama, Galaxy Z Fold 8’in gerçek One UI ana ekranı üzerinde çalışan bir animasyon değil.

iPhone Duo’nun çok beğenilen animasyonu Galaxy Z Fold 8’e geldi: Ancak önemli bir sorun var! 1

Geliştirici bunun yerine efekti oluşturmak için bir shader, telefonun katlı ve açık hâllerindeki ana ekranı gösteren iki ekran görüntüsü ve Samsung’un menteşe içerisine yerleştirdiği sensörlerden yararlanıyor.
iPhone Duo’nun çok beğenilen animasyonu Galaxy Z Fold 8’e geldi: Ancak önemli bir sorun var! 2

Telefon açılıp kapatıldığında menteşe sensörlerinden gelen veriler animasyonu tetikliyor ve ekran görüntülerine görsel efekt uygulanıyor. Böylece gerçek ana ekran hareket ediyormuş gibi bir görüntü ortaya çıkıyor.

Bu nedenle çalışma, kullanılabilir bir launcher yerine yalnızca bir konsept gösterimi niteliğinde.
iPhone Duo’nun çok beğenilen animasyonu Galaxy Z Fold 8’e geldi: Ancak önemli bir sorun var! 3

Şimdilik yayımlanan çalışma yalnızca bir konsept olsa da iPhone Duo’nun dikkat çeken geçiş efektinin Galaxy Z Fold 8 üzerinde nasıl görünebileceğini göstermesi açısından oldukça dikkat çekici.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tıp dünyasının doğal merkezi bu sefer manzarasıyla büyülediTıp dünyasının doğal merkezi bu sefer manzarasıyla büyüledi
Yasak kalkar kalkmaz oraya akın ettiler! Yasak kalkar kalkmaz oraya akın ettiler!

Anahtar Kelimeler:
Samsung Reddit katlanabilir telefon Samsung Galaxy Z Fold 8
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Tanınmış iş insanının iki erkek çocukla basılmasında mide bulandıran 'para' detayı

Tanınmış iş insanının iki erkek çocukla basılmasında mide bulandıran 'para' detayı

Çağla Tuğaltay'ın şortunda erkek DNA'sı tespit edildi

Çağla Tuğaltay'ın şortunda erkek DNA'sı tespit edildi

Galatasaray Lizbon'da kayıp! Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

Galatasaray Lizbon'da kayıp! Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz de gözaltında...

Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz de gözaltında...

Kredi kartı limitlerine düzenleme: Yeni dönem milyonları ilgilendiriyor

Kredi kartı limitlerine düzenleme: Yeni dönem milyonları ilgilendiriyor

iPhone modeli iPhone 18 Pro Max ve Duo tanıtıldı! İşte fiyatları...

iPhone modeli iPhone 18 Pro Max ve Duo tanıtıldı! İşte fiyatları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.