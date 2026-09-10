Tek numara iki iPhone'da kullanılabilecek! IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor?

Apple, iOS 27 ile birlikte iPhone Handoff adında bir özellik de sunacak. Şirketin açıklamasına göre özellik, desteklenen mobil iletişim operatörlerinin abonelerinin aynı telefon numarasıyla iki farklı iPhone arasında geçiş yapabilmesini sağlıyor.

Apple’ın iPhone Handoff için yayımladığı destek dokümanında sistemin çalışma şekline ilişkin ayrıntılar da yer alıyor. Buna göre iki iPhone’dan biri ana, diğeri ise ikincil iPhone olarak belirleniyor. Kullanıcı kullanmak istediği cihazın kilidini açtığında telefon numarası söz konusu cihazda aktif hale geliyor. Telefon numarası iPhone Handoff kullanılırken aynı anda yalnızca bir iPhone’da aktif olabiliyor.

Aramalar, sesli mesajlar, iMessage, RCS veya SMS/MMS mesajları ile Bul konumu da o anda kullanılan iPhone’a geçiyor. Özelliğin kullanılabilmesi için iki cihazın da iOS 27 veya daha yeni bir sürümü çalıştırması ve desteklenen bir operatöre ait eSIM kullanılması gerekiyor.

PEKİ IPHONE HANDOFF TÜRKİYE’DEKİ IMEI KAYIT SİSTEMİNİ ETKİLER Mİ?

Burada telefon numarasının kullanılma şekli ile cihazın elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması işlemini birbirinden ayırmak gerekiyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) kamuya açık güncel bilgilendirmesine göre elektronik kimlik bilgisine (IMEI) sahip cihazların kayıt altına alınması gerekiyor. BTK ayrıca yurt dışından getirilen telefonların 120 gün kayıt yaptırılmadan kullanılabildiğini, bu süre içerisinde kayıt işlemi gerçekleştirilmeyen cihazların ise kayıt dışı olmaları nedeniyle elektronik haberleşme hizmetlerine kapatıldığını belirtiyor.

Dolayısıyla iPhone Handoff’un bir telefon numarasını iki iPhone arasında kullanmaya imkân vermesi ile Türkiye’de uygulanan cihaz kayıt işlemi aynı konu değil.

BTK’nın kamuya açık mevcut bilgilendirmelerinde iPhone Handoff nedeniyle yurt dışından getirilen ikinci bir telefonun cihaz kayıt yükümlülüğünden muaf tutulacağına yönelik özel bir düzenleme yer almıyor.

Bu nedenle, mevcut kurallar esas alındığında iPhone Handoff özelliğinin tek başına yurt dışından getirilen bir iPhone için öngörülen kayıt işlemini veya buna bağlı harcı ortadan kaldırdığı şeklinde bir değerlendirme yapmak mümkün değil.

BTK İKİ FARKLI TELEFONA AİT IMEI KONUSUNDA DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

BTK’nın 31 Aralık 2025 tarihinde yayımladığı bir bilgilendirme de konu açısından önem taşıyor.

Kurum, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen bazı kayıt işlemlerinde IMEI-1 ve IMEI-2 alanlarında bildirilen numaraların aynı cep telefonuna ait olmadığının tespit edildiğini açıklamıştı.

BTK’nın açıklamasına göre böyle bir durumda birinci IMEI kayıtlı olarak bırakılırken başka bir telefona ait olduğu belirlenen ikinci IMEI kayıt kapsamından çıkarılıyor. Kurum, farklı bir cep telefonuna ait olduğu tespit edilen IMEI için, gerekli şartların sağlanması halinde ilgili mevzuattaki usul ve esaslara uygun şekilde ayrı bir IMEI kayıt başvurusu yapılması gerektiğini de belirtiyor.

BTK aynı açıklamada yürütülen bu işlemlerin kayıtların doğruluğunun sağlanması, olası kamu zararlarının önlenmesi, mevzuata uygunluğun sağlanması ve elektronik haberleşme hizmetlerinin sağlıklı şekilde sunulması amacı taşıdığını bildirmişti.

2026 YILI TELEFON KULLANIM İZİN HARCI 54 BİN 258 TL

Görsel kaynağı: MacRumors

Kamuoyunda genellikle “IMEI kayıt ücreti” olarak adlandırılan ödemenin mevzuattaki karşılığı “Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı”.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan ve 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olan Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne bağlı tarifede bu tutar 54 bin 258 TL olarak yer alıyor. Tarifeye göre söz konusu harç, elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması işleminden önce ödeniyor.

Ticaret Bakanlığı da yolcu muafiyetlerine ilişkin güncel bilgilendirmesinde, yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için 2026 yılı itibarıyla 54 bin 258 TL tutarında “Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” ödenmesi gerektiğini belirtiyor.

TÜRKİYE IPHONE HANDOFF'U DESTEKLİYOR MU?

Şimdilik bir başka önemli nokta daha bulunuyor: Apple’ın açıkladığı ilk operatör listesinde Türkiye yer almıyor.

Apple’ın 9 Eylül 2026 tarihli resmî açıklamasına göre iPhone Handoff, lansman sırasında ABD’de T-Mobile ve Almanya’da Telekom Germany tarafından destekleniyor. Apple’ın iPhone Handoff destek belgesinde de desteklenen operatörler olarak şu aşamada bu iki operatör sıralanıyor.

Bu nedenle özelliğin mevcut haliyle Türkiye’deki mobil operatörler üzerinden kullanılabildiğini söylemek mümkün değil.

Apple, Türkiye’deki operatörlerin özelliği destekleyip desteklemeyeceğine veya desteğin ne zaman sunulabileceğine ilişkin resmi bir tarih açıklamış değil.

SONUÇ: HANDOFF İLE CİHAZ KAYDINI BİRBİRİNDEN AYIRMAK GEREKİYOR

iPhone Handoff, Apple’ın açıkladığı şekliyle aynı telefon numarasının desteklenen operatörlerde iki iPhone arasında kullanılmasına yönelik bir özellik.

Türkiye’deki cihaz kayıt sistemi ise elektronik kimlik bilgisine sahip cihazların kayıt altına alınmasına ilişkin ayrı kurallara dayanıyor.

Bu nedenle mevcut resmi düzenlemeler ve kamuya açık bilgilendirmeler çerçevesinde iPhone Handoff’un yurt dışından getirilen ikinci bir iPhone için kayıt yükümlülüğünü veya 2026 yılı için 54 bin 258 TL olarak belirlenen kullanım izin harcını ortadan kaldırdığı söylenemez.

Ayrıca Türkiye’deki mobil operatörler şu anda Apple’ın iPhone Handoff için açıkladığı desteklenen operatörler arasında bulunmuyor.

Özelliğin ilerleyen dönemde Türkiye’de desteklenmesi halinde ise Türkiye’deki cihaz kayıt mevzuatına ilişkin uygulamanın nasıl olacağı konusunda BTK ve ilgili kamu kurumlarının yapacağı resmi açıklamalar esas alınmalı.