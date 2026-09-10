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Tıp dünyasının doğal merkezi bu sefer manzarasıyla büyüledi

Sivas'ın Zara ilçesindeki, tıpta kullanılan sülük ile kuş türü olan küçük batağanların üreme noktası olarak bilinen Sülük Gölü, doğal güzelliği ve eşsiz manzarasıyla dikkat çekiyor. Göl, dronla havadan görüntülendi.

Tıp dünyasının doğal merkezi bu sefer manzarasıyla büyüledi

Zara ilçesi Şerefiye beldesi yakınlarındaki Sülük Gölü, doğayla iç içe görüntüsüyle dikkat çekiyor. Çevresindeki yeşillik ile bütünleşen göl, bölgeye gelenlerin ilgisini çekiyor.

Tıp dünyasının doğal merkezi bu sefer manzarasıyla büyüledi 1

Ayrıca içerisinde bulunan tıbbi sülükler sayesinde romatizma ve cilt hastalıklarına şifa aranan bir sağlık ve mesire turizmi noktası da olan göl, küçük batağanların üreme alanı olarak biliniyor.

Tıp dünyasının doğal merkezi bu sefer manzarasıyla büyüledi 2

DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜ BÜYÜLEDİ

Sülük Gölü’nün doğal güzelliği, kentte doğa fotoğrafçısı Murat Köse tarafından dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde, gölün çevresindeki doğal bitki örtüsüyle oluşturduğu manzara ilgi topladı.

Tıp dünyasının doğal merkezi bu sefer manzarasıyla büyüledi 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sülük Tıp Sivas Gölbaşı
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