iPhone kullananlar dikkat! Apple can sıkan sorunu yeni güncellemeyle çözdü

Apple, iPhone 11 serisi ve daha yeni modeller için iOS 26.6.2 güncellemesini kullanıma sundu. Küçük çaplı yazılım güncellemesinin odağında, bazı kullanıcıların yazılım güncellemelerini mobil veri bağlantısı üzerinden indirmesini engelleyen hata bulunuyor.



Apple’ın açıklamasına göre iOS 26.6.2, “hücresel bağlantı üzerinden yazılım güncellemesinin indirilmesini engelleyen bir sorunu” gideriyor.

IOS 26.6.2 NASIL YÜKLENİR?

iPhone kullanıcıları güncellemeyi Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne girerek yükleyebiliyor.

Yeni sürüm, iPhone 11 serisi ve daha yeni iPhone modelleri için yayınlandı.

IOS 26.6.1’DEN YAKLAŞIK ÜÇ HAFTA SONRA GELDİ

iOS 26.6.2, Apple’ın güvenlik düzeltmeleri içeren iOS 26.6.1 sürümünü yayınlamasından yaklaşık üç hafta sonra kullanıma sunuldu.

Apple’ın bu ayın ilerleyen günlerinde iOS 27’yi yayınlaması bekleniyor. Şirketin iOS 27’nin çıkış tarihini bu akşam düzenleyeceği etkinlikte açıklaması öngörülüyor.

IPADOS 26.6.2 DE YAYINLANDI

Apple, iPhone güncellemesiyle birlikte iPadOS 26.6.2 sürümünü de yayınladı.

iPadOS 26.6.2 de aynı şekilde hücresel bağlantı üzerinden yazılım güncellemesi indirilmesini engelleyen soruna yönelik düzeltme içeriyor.

Kaynak: MacRumors