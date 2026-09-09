Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Apple etkinliği 2026 bu akşam! Saat kaçta, neler tanıtılacak? İşte beklenen ürünler

Apple’ın merakla beklenen 9 Eylül etkinliği için geri sayım başladı. Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak Apple etkinliğinde iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’in yanı sıra şirketin ilk katlanabilir iPhone’unu tanıtması bekleniyor. Son dakika iddiasına göre uzun süredir “iPhone Ultra” adıyla anılan katlanabilir model, “iPhone Duo” adıyla sahneye çıkabilir. Peki Apple etkinliği saat kaçta, nereden izlenir ve hangi ürünlerin tanıtılması bekleniyor? İşte etkinlik öncesinde bilinenler...

Apple etkinliği 2026 bu akşam! Saat kaçta, neler tanıtılacak? İşte beklenen ürünler
Enes Çırtlık

Apple, yılın en çok beklenen teknoloji etkinliklerinden birini bugün, 9 Eylül 2026 Çarşamba günü gerçekleştirecek.

Şirketin Türkiye internet sitesinde “Işıltılı. Şaşırtıcı. Heyecanlı.” ifadeleriyle duyurduğu Apple Özel Etkinliği, Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak. Apple, etkinlikte tanıtacağı ürünlerin listesini henüz açıklamadı. Bu nedenle etkinlikle ilgili ürün bilgileri, aksi belirtilmedikçe sızıntı ve güvenilir kaynakların beklentilerine dayanıyor.

Apple etkinliği 2026 bu akşam! Saat kaçta, neler tanıtılacak? İşte beklenen ürünler 1

APPLE ETKİNLİĞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Apple’ın 2026 Eylül etkinliği 9 Eylül Çarşamba günü saat 20.00’de başlayacak.

Etkinlik Apple’ın internet sitesi ve Apple TV uygulaması üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Apple’ın geliştirici sayfasında YouTube Live da yayın seçenekleri arasında gösteriliyor.

Ancak bu yılki etkinliği önceki iPhone lansmanlarından ayıran önemli bir ayrıntı var. Beklentiler doğru çıkarsa Apple, yıllardır uyguladığı iPhone tanıtım takviminde değişikliğe gidecek ve standart iPhone 18’i bu akşam göstermeyecek.

Apple etkinliği 2026 bu akşam! Saat kaçta, neler tanıtılacak? İşte beklenen ürünler 2

APPLE ETKİNLİĞİNDE HANGİ ÜRÜNLERİN TANITILMASI BEKLENİYOR?

MacRumors’un etkinlik öncesi kapsamlı rehberine göre en güçlü adaylar şöyle:

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’u

Apple Watch Series 12

Apple Watch Ultra 4

AirPods 5

Bunların yanı sıra yeni bir Apple TV 4K, HomePod mini ve Apple’ın üzerinde çalıştığı ekranlı ev merkezi de etkinlikte sürpriz olarak karşımıza çıkabilecek ürünler arasında gösteriliyor.

GÖZLER IPHONE 18 PRO VE IPHONE 18 PRO MAX’TE

Apple’ın bu akşamki etkinlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini tanıtması bekleniyor.

MacRumors’a göre yeni Pro modellerinin genel tasarımının iPhone 17 Pro serisine büyük ölçüde benzemesi bekleniyor. Ancak daha küçük bir Dinamik Ada, yeni renk seçenekleri ve kamera tarafında önemli değişiklikler gündemde.

Apple etkinliği 2026 bu akşam! Saat kaçta, neler tanıtılacak? İşte beklenen ürünler 3

Telefonların Apple’ın yeni A20 Pro çipinden güç alacağı öne sürülüyor. Çipin 2 nm üretim sürecinden geçmesi ve verimlilik tarafında iyileştirmeler sağlaması bekleniyor.

En dikkat çekici iddialardan biri ise değişken diyaframlı ana kamera.

Böyle bir sistem, kameranın lense ulaşan ışık miktarını fiziksel olarak değiştirebilmesine olanak sağlayabilir. Ancak özelliğin hem iPhone 18 Pro hem de Pro Max’te mi bulunacağı, yoksa yalnızca Pro Max modeline mi özel olacağı henüz kesin değil.

Yeni modeller için Koyu Vişne, Açık Mavi ve Gümüş gibi renk seçenekleri de gündemde.

APPLE’IN İLK KATLANABİLİR IPHONE’U GELİYOR: ADI “IPHONE DUO” OLABİLİR

Etkinliğin belki de en büyük sürprizi ise klasik iPhone tasarımının dışına çıkan tamamen yeni bir model olacak.

Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’unu bu akşam tanıtması bekleniyor.

Apple etkinliği 2026 bu akşam! Saat kaçta, neler tanıtılacak? İşte beklenen ürünler 4

Cihaz, uzun zamandır iPhone Ultra olarak anılıyordu. Ancak etkinliğe saatler kala Bloomberg’den Mark Gurman’a dayandırılan yeni bir haberde Apple’ın cihaz için “iPhone Duo” adını seçtiği öne sürüldü. Apple ise bu ismi henüz resmen doğrulamadı.

Beklentilere göre kitap gibi açılan cihazda kapalıyken kullanılabilecek yaklaşık 5,5 inç OLED dış ekran, açıldığında ise yaklaşık 7,8 inç OLED ekran bulunacak.

Cihazın çok ince yapısı nedeniyle Face ID yerine yan düğmeye entegre Touch ID kullanacağı ve arka tarafta iki kameraya yer vereceği de öne sürülüyor. MagSafe desteği de beklenen özellikler arasında.

IPHONE DUO FİYATI NE KADAR OLACAK?

Katlanabilir iPhone ile ilgili etkinliğe saatler kala fiyat konusunda da yeni bilgiler ortaya çıktı.

Apple etkinliği 2026 bu akşam! Saat kaçta, neler tanıtılacak? İşte beklenen ürünler 5

Bloomberg’den Mark Gurman’a dayandırılan son habere göre iPhone Duo’nun 256 GB depolama alanına sahip başlangıç modelinin 2.000 dolar civarında olması, yüksek depolama kapasiteli sürümlerde ise fiyatın yaklaşık 3.000 dolara kadar çıkması bekleniyor.

Aynı iddiaya göre cihaz beyaz ve koyu mavi renk seçenekleriyle sunulacak ve ekim ayından itibaren satışa çıkabilecek. Bunların henüz Apple tarafından açıklanmış resmi bilgiler olmadığını belirtmek gerekiyor.

PEKİ IPHONE 18 NEREDE? STANDART MODEL BU AKŞAM GELMEYEBİLİR

2026 Apple etkinliğinin en sıra dışı ayrıntılarından biri de standart iPhone 18’in tanıtılmasının beklenmemesi.

Mevcut bilgilere göre Apple, iPhone ailesinin çıkış takvimini değiştirmeyi planlıyor. Standart iPhone 18, iPhone 18e ve ikinci nesil iPhone Air’in 2027 ilkbaharında tanıtılması bekleniyor.

Dolayısıyla bu akşam iPhone tarafında odağın iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve ilk katlanabilir iPhone üzerinde olması bekleniyor.

APPLE WATCH SERIES 12 VE APPLE WATCH ULTRA 4 DE BEKLENİYOR

Apple’ın akıllı saat ailesini de yenilemesi bekleniyor.

Apple Watch Series 12 için büyük bir tasarım değişikliği beklenmezken, Apple’ın seramik kasa seçeneğini yeniden sunabileceği ve yeni bir işlemci kullanabileceği öne sürülüyor.

Apple etkinliği 2026 bu akşam! Saat kaçta, neler tanıtılacak? İşte beklenen ürünler 6

Şirketin gün boyunca sürekli veri toplayabilecek yeni bir kalp atış hızı özelliğini test ettiği de gelen bilgiler arasında. Ancak bu özelliğin nihai üründe yer alıp almayacağı henüz belli değil.

Apple Watch Ultra 4 tarafında da büyük bir tasarım değişikliğinden çok yeni işlemci ve buna bağlı geliştirmelerin öne çıkması bekleniyor.

AIRPODS 5 DE SAHNEYE ÇIKABİLİR

Apple’ın yeni nesil kablosuz kulaklığı AirPods 5 de etkinlikte tanıtılması beklenen ürünlerden biri.

MacRumors’a göre macOS 26.7 sürüm adayının kodlarında AirPods 5’e ilişkin referanslar bulundu. Kulaklıkların daha iyi ses kalitesi ve daha düşük gecikme için yeni H3 çipiyle gelmesi bekleniyor.

Apple’ın mevcut stratejiyi sürdürerek AirPods 5’i Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özellikli ve ANC’siz iki farklı seçenekle sunabileceği belirtiliyor.

Apple etkinliği 2026 bu akşam! Saat kaçta, neler tanıtılacak? İşte beklenen ürünler 7

APPLE TV 4K, HOMEPOD MINI VE YENİ EV MERKEZİ SÜRPRİZ YAPABİLİR

Kesinliği daha düşük olan bazı ürünler de var.

Apple’ın daha hızlı işlemcili yeni bir Apple TV 4K, güncellenmiş HomePod mini ve yaklaşık 7 inç ekrana sahip yeni bir akıllı ev merkezi üzerinde çalıştığı biliniyor.

MacRumors bu ürünlerin 9 Eylül etkinliğinde tanıtılabileceğini, ancak iPhone ve Apple Watch modelleri kadar güçlü adaylar olmadıklarını belirtiyor.

Apple etkinliği 2026 bu akşam! Saat kaçta, neler tanıtılacak? İşte beklenen ürünler 8

IOS 27'NİN ÇIKIŞ TARİHİ DE AÇIKLANABİLİR

Apple’ın donanım dışında yazılım tarafında da önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

Şirketin etkinlik sırasında iOS 27, iPadOS 27, macOS Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 ve visionOS 27 için çıkış tarihlerini açıklaması bekleniyor.

Apple etkinliği 2026 bu akşam! Saat kaçta, neler tanıtılacak? İşte beklenen ürünler 9

APPLE ETKİNLİĞİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Özetle Apple’ın 9 Eylül etkinliğinde en güçlü beklenti iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, ilk katlanabilir iPhone, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ve AirPods 5 üzerinde yoğunlaşıyor.

Ancak gecenin asıl yıldızı Apple’ın ilk katlanabilir telefonu olabilir. Etkinliğe saatler kala gelen son bilgilere göre şimdiye kadar “iPhone Ultra” olarak anılan cihaz iPhone Duo adıyla tanıtılabilir.

Apple etkinliği 2026 bu akşam! Saat kaçta, neler tanıtılacak? İşte beklenen ürünler 10

Apple’ın hangi iddiaları doğrulayacağı ise bu akşam saat 20.00’de belli olacak.

Bu haberde yer alan tüm görseller yapay zekâyla oluşturulmuş temsili görseldir; resmî ürün veya etkinlik fotoğrafı değildir.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Bursa! Suçlular bu sokağa adım dahi atamıyorYer: Bursa! Suçlular bu sokağa adım dahi atamıyor
Kavanozları sakın böyle kullanmayın!Kavanozları sakın böyle kullanmayın!

Anahtar Kelimeler:
airpods akıllı telefon akıllı saat Apple iPhone Apple TV Apple Watch kablosuz kulaklık katlanabilir telefon HomePod akıllı hoparlör etkinlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Vanlı Kara Haydar tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

Vanlı Kara Haydar tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

İran açıkladı: ABD'nin Ürdün’deki üslerine füze saldırısı

İran açıkladı: ABD'nin Ürdün’deki üslerine füze saldırısı

Herkes sakat olduğunu sanıyordu! Okan Buruk açıkladı: Oynayabilir

Herkes sakat olduğunu sanıyordu! Okan Buruk açıkladı: Oynayabilir

Mezarlığını paylaştı! "Teşhis için yanına girdiğimizde..."

Mezarlığını paylaştı! "Teşhis için yanına girdiğimizde..."

BİM'e Monster oyun bilgisayarı geliyor! 15-16 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e Monster oyun bilgisayarı geliyor! 15-16 Eylül 2026 BİM kataloğu

400 bin TL ihtiyaç kredisi faizi banka banka belli oldu

400 bin TL ihtiyaç kredisi faizi banka banka belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.