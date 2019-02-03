Apple çok yakında bakın hangi iPhone'ları ölüme terk edecek? İşte milyonlarca kullanıcının canını sıkacak gelişme...

iPhone sahiplerine çok kötü haber: Apple resmen fişini çekiyor

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5S

iPhone 5C

Apple'ın yazılım desteği sunmayı çoktan bıraktığı diğer cihazlar ise şöyle: iPhone 5

iPhone 4S

iPhone 4

iPhone 3GS

iPhone 3G

iPad 3G

iPod nano (4. nesil) Bu tasarımı unutmak ne mümkün! İlk günden kapış kapış satan iPod nanu'nun bu nesli de artık yalnız ve desteklenmiyor.

iPod nano (5. nesil) Durum bu iPhone nano nesli için de çok farklı değil; kullananlar için iyi haberlerimiz yok!

iPod shuffle (3. nesil) Satışa çıkalı uzun bir zaman oldu; Apple'ın yoğun ilgi gören cihazlarından biriydi ama o da ömrünü tamamladı bile.

iPod touch iPhone tasarımıyla pek sevilen bu model için de hazin son geldi; Apple artık desteklemediği gibi uygulamalar da çalışmıyor.

iPod touch (2. nesil)

iPod touch (3. nesil)

iPod Touch (5. nesil)

iPod classic (120 GB)

Apple eskiyen cihazlarını kayıttan bir bir düşürüyor! Apple, son olarak 6. jenerasyon iPod nano'nun fişini çekti. Ancak durun, daha bitmedi!

iPod Hi-Fi

iPod mini

iPod nano (2. Nesil)

iPod nano (3. nesil)

iPod nano (4. nesil)

Halihazırda artık desteklenmeyen Macbook'lar da var. MacBook (13 inç, 2009 Ortası)

MacBook (13 inç, 2009 Sonu)

MacBook Air (2009 Ortası)

MacBook Pro (13 inç, 2009 Ortası)

MacBook Pro (13 inç, 2010 Ortası)

MacBook Pro (15 inç, Parlak)

MacBook Pro (15 inç, 2009 Ortası)

Mac mini (2010 Ortası)