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iPhone Ultra değil, iPhone Duo geliyor! Fiyatı ağızları açık bırakacak

Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeli için "iPhone Ultra" adında değil, “iPhone Duo” adında karar kıldığı öne sürüldü. İddiaya göre, iPhone Duo'nun fiyatı ise 2.000 dolardan başlayacak telefonun depolama kapasitesi 2 TB’a kadar çıkacak ve en üst sürümün fiyatı yaklaşık 3.000 dolara ulaşacak.

iPhone Ultra değil, iPhone Duo geliyor! Fiyatı ağızları açık bırakacak
Enes Çırtlık

Apple’ın katlanabilir iPhone modeliyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Buna göre, şirketin cihaz için iPhone Ultra değil, iPhone Duo adını seçtiği ve başlangıç fiyatını 2.000 dolar olarak belirlediği ileri sürüldü.

Apple’ın artan bellek maliyetlerini tüketiciye yansıtmak yerine üstleneceği öne sürülürken, iPhone Duo’nun farklı depolama seçenekleriyle satışa çıkacağı iddia ediliyor.

iPhone Ultra değil, iPhone Duo geliyor! Fiyatı ağızları açık bırakacak 1

2 TB IPHONE DUO YAKLAŞIK 3.000 DOLAR OLACAK

İddiaya göre iPhone Duo’nun depolama kapasitesi 2 terabayta kadar çıkacak. En yüksek depolama seçeneğine sahip modelin fiyatının ise yaklaşık 3.000 dolar seviyesine ulaşacağı öne sürülüyor.

Bu durumda Apple’ın katlanabilir iPhone’u, depolama seçeneğine bağlı olarak 2.000 dolardan başlayıp yaklaşık 3.000 dolara kadar uzanan bir fiyat aralığına sahip olacak.

APPLE PENCIL DESTEĞİ DE GELİYOR

İddiaya göre göre iPhone Duo, Apple Pencil desteği sunacak. Katlanabilir iPhone’un koyu mavi ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunulacağı da iddia ediliyor.
iPhone Ultra değil, iPhone Duo geliyor! Fiyatı ağızları açık bırakacak 2

Apple’ın yeni katlanabilir telefonunun ekim ayında sevkiyata başlaması bekleniyor.

iPhone Ultra değil, iPhone Duo geliyor! Fiyatı ağızları açık bırakacak 3

Bu haberdeki tüm görseller yapay zeka ile üretilmiştir ve temsili görsellerdir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iPhone katlanabilir telefon
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