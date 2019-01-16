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iPhone’un fiyatları %20 geriledi

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 16.01.2019 09:17 | Son Güncelleme

Çin’in en büyük iki e ticaret platformları olan jd.com ve suning.com, iPhone modellerinin fiyatlarını %20’ye kadar düşürdü. Özellikle Aralık ayında iPhone ürünlere olan taleplerin azalmasından sonra, Ocak ayında bu tür bir yola başvuruldu.

iPhone’un fiyatları %20 geriledi

Ülkenin en büyük ikinci online satış mağazası olan jd.com’da iPhone 8 %20 lik bir indirim ile 515 Euro, iPhone 8 Plus da %22’lik bir indirim ile 619 Euro’dan alıcı bulmayı bekliyor.

Suning.com ise 128 Gbyte’lık iPhone XR ürününü %17’lik bir indirim ile 902 Euro’dan 748 Euro’ya düşürdüğünü duyurdu. iPhone 7 Plus ise 451 Euro’dan alıcı bekliyor.

Suning bu indirimleri kendi içinde yaptıklarını  söylemelerine karşın, jd.com bu fiyat düşüşlerini Apple ile konuşarak karar verdiklerini özellikle belirtiler.

Apple Online satışından daha ucuz

Bu ülkede Apple’in diğer modelleri için herhangi bir fiyat karşılaştırılması ne yazık ki yapılamıyor. Apple’ın Qualcomm ile olan patent davası buna en büyük neden.

Hatırlayacağınız  gibi Qualcomm, patent ihlali yüzünden Apple’ın bazı ürünlerinin satışını Çin’de yasakladı. Dolaysıyla serbest piyasada iPhone 8 yaklaşık 630 Euro, iPhone XR ürünü de 780 Euro’dan çeşitli yerlerde alıcı buldu. Yani Apple’in Online satışından %8 daha az bir fiyat ile satın alınması sağlandı.

Apple, özellikle bu ülkede ürünlerine özel teklifler ve indirimler sunmuyor. Fakat buna karşın yeni iPhone satabilmek için eski ürünleri geri alıp yeni bir model ile değiştiriyor. Dolaysıyla bu tür bir takas ile iPhone 7’yi geri verip iPhone XR’a 580 Euro’ya sahip olunabiliyor.

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iPhone Apple

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