İPhone'un yaptığı bilmediğimiz gizli numaraları! Telefonu hızlıca şarj etmek için...

İPhone'unuzu her gün kullanıyor olsanız bile, gerçekten ne kadar güçlü ve özelliklerle dolu olduğunu fark edemeyebilirsiniz. Aslında, iPhone'unuzun muhtemelen bilmediğiniz birkaç numarası var.

YAMUK TABLOLARI DÜZELTİN

iPhone veya iPad'iniz varsa, bir cetvele ya da mezuraya ihtiyacınız yok. Su terazisi sayesinde bir duvarın veya yatay yüzeyin eğikliğini ölçmeniz mümkün oluyor. Su Terazisinin yeni yerine çok daha yakıştığını belirtmemiz gerekiyor.

SES TUŞUYLA FOTOĞRAF ÇEKİN

Fotoğraf, kamerayı açtığınızda gördüğünüz standart moddur. Hareketsiz fotoğraflar çekmek için Fotoğraf modunu kullanın. Video, panorama, hızlı çekim, ağır çekim ve portre gibi farklı bir mod seçmek için sola veya sağa kaydırın.

Kamerayı fotoğraf modunda açmak için ana ekranda simgesine dokunun veya kilitli ekranda sola kaydırın.

Fotoğrafı çekmek için deklanşör düğmesine dokunun veya ses yüksekliği düğmelerinden birine basın. Hatta kulaklıkla bile fotoğraf çekebileceğinizi unutmayın.

ART ARDA FOTOĞRAF NASIL ÇEKERİM DİYORSANIZ...

Shutter tuşuna basılı tutarak seri halde fotoğraf çekebilirsiniz. Seri fotoğraflar çekmek için Deklanşör düğmesini sola kaydırıp basılı tutun, durmak içinse serbest bırakın.