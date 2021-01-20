Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. İPhone'un yaptığı bilmediğimiz gizli numaraları! Telefonu hızlıca şarj etmek için...

İPhone'un yaptığı bilmediğimiz gizli numaraları! Telefonu hızlıca şarj etmek için...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 20.01.2021 10:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elinizdeki İphone telefonun gizli marifetleri olduğunu biliyor muydunuz? Apple’ın işletim sistemi göründüğü kadar basit ancak onun altında gizlenmiş birçok gelişmiş özellik bulabilirsiniz. Hazırsanız telefonunuzun gizli numaralarını öğrenelim.

İPhone'unuzu her gün kullanıyor olsanız bile, gerçekten ne kadar güçlü ve özelliklerle dolu olduğunu fark edemeyebilirsiniz. Aslında, iPhone'unuzun muhtemelen bilmediğiniz birkaç numarası var.

YAMUK TABLOLARI DÜZELTİN

iPhone veya iPad'iniz varsa, bir cetvele ya da mezuraya ihtiyacınız yok. Su terazisi sayesinde bir duvarın veya yatay yüzeyin eğikliğini ölçmeniz mümkün oluyor. Su Terazisinin yeni yerine çok daha yakıştığını belirtmemiz gerekiyor.

SES TUŞUYLA FOTOĞRAF ÇEKİN

Fotoğraf, kamerayı açtığınızda gördüğünüz standart moddur. Hareketsiz fotoğraflar çekmek için Fotoğraf modunu kullanın. Video, panorama, hızlı çekim, ağır çekim ve portre gibi farklı bir mod seçmek için sola veya sağa kaydırın.

Kamerayı fotoğraf modunda açmak için ana ekranda simgesine dokunun veya kilitli ekranda sola kaydırın.

Fotoğrafı çekmek için deklanşör düğmesine dokunun veya ses yüksekliği düğmelerinden birine basın. Hatta kulaklıkla bile fotoğraf çekebileceğinizi unutmayın.

ART ARDA FOTOĞRAF NASIL ÇEKERİM DİYORSANIZ...

Shutter tuşuna basılı tutarak seri halde fotoğraf çekebilirsiniz. Seri fotoğraflar çekmek için Deklanşör düğmesini sola kaydırıp basılı tutun, durmak içinse serbest bırakın.

iOS 14'te, Sesi Aç düğmesine basarak seri çekim modunda fotoğraf çekebilirsiniz. Bunun için Ayarlar > Kamera'ya gidip ve Seri Çekim İçin Sesi Aç Düğmesini Kullan seçeneğini açmanız yeterlidir.

MESAJI HANGİ SAATTE GÖNDERDİNİZ?

Karşı tarafa hangi saatte mesaj gönderdiğinizi merak ediyorsanız mesaj alanına gelin ve ekranı sola kaydırın. İşte bu kadar.

SİLİNEN MESAJLARI GERİ ALMA

Günümüzde mesajlaşma ya da SMS iletişimin önde gelen araçlarından biri, bilgileri diğer kişilere doğru şekilde aktarabiliyor ve ayrıca bu şekilde gönderilen mesajların güvenli olduğundan bahsetmeye bile gerek yok. Geçmişteki basit cep telefonlarında da günümüzde kullandığımız iPhone gibi daha özellikli telefonlarda da bu özellik bulunuyor. Tek yapmanız gereken esajı yazıp “gönder” butonuna tıklamak. Ardından mesajlarınız akıllı telefonunuzun hafızasına kaydediliyor. Fakat ya önemli mesaj ya da sohbetleri silerseniz ne yapacaksınız? iPhone’dan silinen mesajları geri getirmenin bir yolu var mı? Telefonu sallamak yeterli olacaktır.

SİRİ'YE KOMUT VERİN

Apple’ın sesli asistanı Siri hemen hemen her konuda kullanıcılara yardımcı oluyor. Kullanıcılar “Hey Siri” diye seslenerek Siri ile iletişime geçebiliyorlar. Siri ile konuşma yaparken doğrudan cevaba ulaştıracak komutlar vermeniz gerekiyor. Örneğin ona Facebook'unuzu açtırabilirsiniz.

HIZLICA ŞARJ EDEBİLİRSİNİZ

Wi-Fi, Bluetooth, mobil veri gibi bağlantıları devre dışı bırakan uçak modu, telefonun bataryasına yük bindiren birçok cihazı durdurarak batarya sürenizde inanılmaz bir artış sağlar. Dışarıdayken ve telefonun şarjı bitmek üzereyken de uçak moduna alabilirsiniz. Ancak unutmayın, uçak moduna aldığınız zaman telefonunuz aramalara kapanacak. Bununla birlikte telefonunuzu uçak moduna aldığınızda hızlıca şarj edebilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Arda Turan'a büyük şok! Arda Turan'a büyük şok!
Saat 05.05 ne anlama gelir?Saat 05.05 ne anlama gelir?
Ölüm Vadi'sindeki hareket eden kayalar!Ölüm Vadi'sindeki hareket eden kayalar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Koruma altına alındı! Yine de başı beladan kurtulmadı

Koruma altına alındı! Yine de başı beladan kurtulmadı

Hadise’nin sizi şaşırtacak eski aşkları!

Hadise’nin sizi şaşırtacak eski aşkları!

Sosyal medyada olay oldu! Yasak Elma'ya yorum yağdı

Sosyal medyada olay oldu! Yasak Elma'ya yorum yağdı

Bu hallerini herkes unuttu...

Bu hallerini herkes unuttu...

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Nicole Kidman’a tarihi ayar: 'Sadakatsiz kadın'

Nicole Kidman’a tarihi ayar: 'Sadakatsiz kadın'

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

10 yıl sonra 'kellesinin kesildiği' yere gitti

10 yıl sonra 'kellesinin kesildiği' yere gitti

Türkiye’de çekilecek Jason Statham filminden bomba gelişme

Türkiye’de çekilecek Jason Statham filminden bomba gelişme

Telegram’ın kurucusu sosyal medyayı salladı

Telegram’ın kurucusu sosyal medyayı salladı

Diğer Haberler

Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünden sonra sosyal medyanın gündemine oturdu!

Sosyal medyada o sahne olay yarattı! Yorumlar gecikmedi

Böylesini görmediniz! Hırsız kedi çaldığı eşyaları sahibine hediye ediyor

Mahalleli ondan bıktı! Çaldığı yetmiyormuş gibi bir de...

05.05 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Saat 05.05 ne anlama gelir?

Ceyda Düvenci’nin paylaşımıyla gündeme geldi! İşte dünyadan ilk regl ritüelleri

Dünyadan şaşırtan ilk regl ritüelleri

Bu görseldeki şapkayı muhtemelen göremeyeceksiniz!

Bu görseldeki şapkayı ne kadar sürede bulabildiniz?

El falınıza bakarak aşk hayatınızın geleceğini öğrenin!

El falınıza bakarak aşk hayatınızın geleceğini öğrenin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.