İPhone'un yaptığı bilmediğimiz gizli numaraları! Telefonu hızlıca şarj etmek için...

İPhone'unuzu her gün kullanıyor olsanız bile, gerçekten ne kadar güçlü ve özelliklerle dolu olduğunu fark edemeyebilirsiniz. Aslında, iPhone'unuzun muhtemelen bilmediğiniz birkaç numarası var.
iPhone veya iPad'iniz varsa, bir cetvele ya da mezuraya ihtiyacınız yok. Su terazisi sayesinde bir duvarın veya yatay yüzeyin eğikliğini ölçmeniz mümkün oluyor. Su Terazisinin yeni yerine çok daha yakıştığını belirtmemiz gerekiyor.
Fotoğraf, kamerayı açtığınızda gördüğünüz standart moddur. Hareketsiz fotoğraflar çekmek için Fotoğraf modunu kullanın. Video, panorama, hızlı çekim, ağır çekim ve portre gibi farklı bir mod seçmek için sola veya sağa kaydırın.
Kamerayı fotoğraf modunda açmak için ana ekranda simgesine dokunun veya kilitli ekranda sola kaydırın.
Fotoğrafı çekmek için deklanşör düğmesine dokunun veya ses yüksekliği düğmelerinden birine basın. Hatta kulaklıkla bile fotoğraf çekebileceğinizi unutmayın.
Shutter tuşuna basılı tutarak seri halde fotoğraf çekebilirsiniz. Seri fotoğraflar çekmek için Deklanşör düğmesini sola kaydırıp basılı tutun, durmak içinse serbest bırakın.
iOS 14'te, Sesi Aç düğmesine basarak seri çekim modunda fotoğraf çekebilirsiniz. Bunun için Ayarlar > Kamera'ya gidip ve Seri Çekim İçin Sesi Aç Düğmesini Kullan seçeneğini açmanız yeterlidir.
Karşı tarafa hangi saatte mesaj gönderdiğinizi merak ediyorsanız mesaj alanına gelin ve ekranı sola kaydırın. İşte bu kadar.
Günümüzde mesajlaşma ya da SMS iletişimin önde gelen araçlarından biri, bilgileri diğer kişilere doğru şekilde aktarabiliyor ve ayrıca bu şekilde gönderilen mesajların güvenli olduğundan bahsetmeye bile gerek yok. Geçmişteki basit cep telefonlarında da günümüzde kullandığımız iPhone gibi daha özellikli telefonlarda da bu özellik bulunuyor. Tek yapmanız gereken esajı yazıp “gönder” butonuna tıklamak. Ardından mesajlarınız akıllı telefonunuzun hafızasına kaydediliyor. Fakat ya önemli mesaj ya da sohbetleri silerseniz ne yapacaksınız? iPhone’dan silinen mesajları geri getirmenin bir yolu var mı? Telefonu sallamak yeterli olacaktır.
Apple’ın sesli asistanı Siri hemen hemen her konuda kullanıcılara yardımcı oluyor. Kullanıcılar “Hey Siri” diye seslenerek Siri ile iletişime geçebiliyorlar. Siri ile konuşma yaparken doğrudan cevaba ulaştıracak komutlar vermeniz gerekiyor. Örneğin ona Facebook'unuzu açtırabilirsiniz.
Wi-Fi, Bluetooth, mobil veri gibi bağlantıları devre dışı bırakan uçak modu, telefonun bataryasına yük bindiren birçok cihazı durdurarak batarya sürenizde inanılmaz bir artış sağlar. Dışarıdayken ve telefonun şarjı bitmek üzereyken de uçak moduna alabilirsiniz. Ancak unutmayın, uçak moduna aldığınız zaman telefonunuz aramalara kapanacak. Bununla birlikte telefonunuzu uçak moduna aldığınızda hızlıca şarj edebilirsiniz.
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