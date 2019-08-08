iPhone XI ile iPhone XS arasında gibi farklar olacak?

iPhone XI’in önceki iPhone’lara kıyasla tasarımsal ve kamera tarafında en büyük farkının, arka kısımda, bir kare içerisine konumlandırılacak 3 kameralı sistemi olacağı konuşuluyor. Bu kameralardan biri geniş açı, biri gece çekimi için özel, diğerinin de optik zoom ve dijital özelliği olması muhtemel.

Ekranın yine OLED ve 5.8 inç değerde olması bekleniyor. Yani daha derin siyahlar ve daha parlak renkler sunulabilecek. Ayrıca Sapphire ekran koruma da olabilir.

A13 Bionic işlemci, daha yüksek kapasiteli pil gibi detaylar da konuşuluyor. Haliyle her iPhone’da olduğu gibi yine daha yüksek performans ve daha uzun süreli pil ömrü muhtemel. Hızlı şarjdan da söz edilebilir. Şarj transferi ve kablosuz hızlı şarj ise merak konusu.

Bu arada, Android tarafında katlanabilir telefonlar üzerine pek çok çalışma var. Eh, 5G teknolojileri de gündemde. Apple’ın da iPhone’larında bu tip teknolojileri kullanmak istediği, ama bunun için en erken 2020’de görücüye çıkmayı düşündüğünü söyleyelim, en azından beklentiler bu yönde. Bir sonraki modelde yine Apple Pencil desteği olabilir deniyor.

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