Mynet Trend

iPhone XI şimdi de videoda ortaya çıktı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 29.08.2019 10:15 | Son Güncelleme

Apple, Eylül ayının 2. haftasında düzenleyeceği etkinlikte merakla beklenen yeni nesil iPhone modellerini tanıtacak. iPhone XI, iPhone XI Pro ve iPhone XI Pro Max olmak üzere üç farklı model tanıtacak olan Apple, kamera konusunda bu yıl modaya uyacak ve üçlü kamera kamera kurulumuna geçiş yapacak.

iPhone XI şimdi de videoda ortaya çıktı

iPhone XI Pro Max modelinde Apple Pencil desteği de sunacak olan firma, etkinliğe sayılı günler kala sızıntıların gelmesini diğer firmalar gibi engelleyemedi. Bugün ise hakkında çok yazılıp çizilen iPhone XI modeli hakkında video internete servis edildi.

Çin’in Twitter’ı olarak bilinen Weibo’da ortaya çıkan iPhone XI, bu zamana kadar gelen sızıntılar ile örtüşüyor. Çalışır vaziyette görünen iPhone 11 modeli, maalesef ki kamera yerleşimi konusunda büyük hayal kırıklığı yaratacak gibi görünüyor.

Üçlü kameraları kare şeklinde konumlandıracak olan Apple, tasarım konusunda maalesef ki çuvallayacak. 2019 yılında hala serçe parmağı kalınlığında çentik kullanan firma, düşen iPhone satışlarının önüne bu model ile de geçemeyecek. Peki, siz bu iPhone modelinin tasarımını beğendiniz mi?

İlgili videoyu buradan izleyebilirsiniz

PARTNER Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi
Mario Kart Tour ön siparişe sunulduMario Kart Tour ön siparişe sunuldu
Google Play Store tehlike altında!Google Play Store tehlike altında!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone

En Çok Okunan Trend Haberler

Tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçildi

Tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçildi

'17 yaşındayken Prens ile cinsel ilişkiye zorlandım'

'17 yaşındayken Prens ile cinsel ilişkiye zorlandım'

Ünlü yarışçı hız rekoru kırmaya çalışırken hayatını kaybetti

Ünlü yarışçı hız rekoru kırmaya çalışırken hayatını kaybetti

Akıllı telefon sipariş etti, kutuyu açınca şoke oldu

Akıllı telefon sipariş etti, kutuyu açınca şoke oldu

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Japonca oyunları İngilizce’ye çeviriyor

Japonca oyunları İngilizce’ye çeviriyor

Zararlı yazılımlardan korunmak için neler yapmalı?

Zararlı yazılımlardan korunmak için neler yapmalı?

Mario Kart Tour ön siparişe sunuldu

Mario Kart Tour ön siparişe sunuldu

Google Play Store tehlike altında!

Google Play Store tehlike altında!

Kaza geçirdiğine kimseyi inandıramadı

Kaza geçirdiğine kimseyi inandıramadı

Hala CD ile film izleyen milyonlarca insan var

Hala CD ile film izleyen milyonlarca insan var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.