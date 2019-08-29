iPhone XI şimdi de videoda ortaya çıktı

iPhone XI Pro Max modelinde Apple Pencil desteği de sunacak olan firma, etkinliğe sayılı günler kala sızıntıların gelmesini diğer firmalar gibi engelleyemedi. Bugün ise hakkında çok yazılıp çizilen iPhone XI modeli hakkında video internete servis edildi.

Çin’in Twitter’ı olarak bilinen Weibo’da ortaya çıkan iPhone XI, bu zamana kadar gelen sızıntılar ile örtüşüyor. Çalışır vaziyette görünen iPhone 11 modeli, maalesef ki kamera yerleşimi konusunda büyük hayal kırıklığı yaratacak gibi görünüyor.

Üçlü kameraları kare şeklinde konumlandıracak olan Apple, tasarım konusunda maalesef ki çuvallayacak. 2019 yılında hala serçe parmağı kalınlığında çentik kullanan firma, düşen iPhone satışlarının önüne bu model ile de geçemeyecek. Peki, siz bu iPhone modelinin tasarımını beğendiniz mi?

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