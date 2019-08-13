iPhone XS Max’e meydan okuyan Note10+ gerçekte ne kadar iyi?

Öncelikli olarak iki telefonun dış tasarımıyla karşılaştırmamıza başlayalım. Bilindiği üzere Apple henüz çentik tasarımından vazgeçmiş değil. Dolayısıyla iPhone XS Max’te de çentik tasarımı mevcut.
Samsung ise S10 serisi ile kullanmaya başladığı delikli ekran tasarımını Note 10 modellerine de taşımış durumda. Açık konuşmak gerekirse bu tasarım, çentik tasarımına göre çok daha modern görünüyor.
162.3 x 77.2 x 7.9 mm ölçülerindeki Note 10+ modelinde 6.8 inçlik Dynamic AMOLED ekran bulunuyor. Bu ekranın gövdeye oranı ise yüzde 91 seviyesinde.
163.
iPhone XS Max’te ise 6.5 inçlik bir OLED ekran mevcut. Bu ekranın üretimi de Samsung tarafından yapılmakta. XS Max’in ekranının gövdeye oranı ise yüzde 84.4 düzeyinde.
Açık konuşmak gerekirse, tasarım anlamında Note 10+ rakibine oranla bir adım önde görünüyor. Tabi ki tasarımda kişisel zevklerin de ön planda olduğunu unutmamak gerekiyor.
Güç anlamında eşit iki cihaz
Gelelim iki telefonun teknik donanımına. Samsung yeni amiral gemisi modelinde kendi ürettiği Exynos 9825 ve Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 855 yonga setlerini kullanıyor. Her iki yonga setinin de üst düzey performans sunduğunu zaten biliyoruz.
iPhone XS Max cephesine baktığımızda ise Apple’ın 7nm’lik yonga seti A12 Bionic’i görüyoruz. A12 Bionic’in performans anlamında hem Exynos 9825, hem de SD855’ten daha iyi olduğunu söylemek, sanırım pek de yanlış bir ifade olmayacaktır.
RAM tarafına baktığımızda ise Note 10+’da 12GB, iPhone XS Max’te ise 4GB RAM olduğunu görüyoruz. Buradaki miktar çok kafanızı karıştırması. Keza iOS gibi stabil bir işletim sistemi için 4GB RAM de yeterli diyebiliriz.
Kamera tarafında farklılıklar mevcut
Gelelim Galaxy Note 10+ vs iPhone XS Max arasındaki kamera karşılaştırmasına. Elbette gerçek bir kamera karşılaştırması için iki telefonla aynı açı ve aynı ışıkta çekilmiş fotoğrafları karşılaştırmak daha doğru olacaktır.
İşin rakamsal tarafına baktığımızda ise Note 10+’ın hayli üstün olduğunu söyleyebiliriz. Samsung yeni amiral gemisi modelinde 12 MP, f/1.5-1.8-2.4, 27mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS,12 MP, f/2.1, 52mm (telephoto), 1/3.6″, 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom, 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.0µm, TOF 3D VGA camera değerinde 4’lü ana kamera modülüne yer vermiş.
Apple ise iPhone XS Max’te 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, PDAF, OIS, 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom özelliklerinde çift ana kamera kullanıyor.
Selfie tarafına baktığımızda da yine 10MP’e 7MP’lik Note10+ üstünlüğü söz konusu. Tabi ki az önce de belirttiğimiz üzere söz konusu kamera olduğunda en doğrusu çekilen görüntülerin karşılaştırılması olacaktır.
Genel yorum
Gelelim genel yoruma. Öncelikli olarak şunu da belirtmek gerekiyor. Samsung Note10+ modelinde 4300 mAh’lık bir batarya kullanmış. Üstelik bu batarya 45W hızlı şarj teknolojisine de sahip. iPhone XS Max’te ise 3174 mAh’lık ortalamanın altında bir batarya mevcut. Bu batarya da 15W hızlı şarj teknolojisi ile destekleniyor.
Apple geçtiğimiz sene satışa sunduğu modelini şu aralar 1050 euro’dan satıyor. Samsung’un yeni Note modeli için talep ettiği ücret ise 1250 euro. Karar müşterilerin.
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