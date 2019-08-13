iPhone XS Max’e meydan okuyan Note10+ gerçekte ne kadar iyi?

Öncelikli olarak iki telefonun dış tasarımıyla karşılaştırmamıza başlayalım. Bilindiği üzere Apple henüz çentik tasarımından vazgeçmiş değil. Dolayısıyla iPhone XS Max’te de çentik tasarımı mevcut.

Samsung ise S10 serisi ile kullanmaya başladığı delikli ekran tasarımını Note 10 modellerine de taşımış durumda. Açık konuşmak gerekirse bu tasarım, çentik tasarımına göre çok daha modern görünüyor.

162.3 x 77.2 x 7.9 mm ölçülerindeki Note 10+ modelinde 6.8 inçlik Dynamic AMOLED ekran bulunuyor. Bu ekranın gövdeye oranı ise yüzde 91 seviyesinde.

163.

iPhone XS Max’te ise 6.5 inçlik bir OLED ekran mevcut. Bu ekranın üretimi de Samsung tarafından yapılmakta. XS Max’in ekranının gövdeye oranı ise yüzde 84.4 düzeyinde.

Açık konuşmak gerekirse, tasarım anlamında Note 10+ rakibine oranla bir adım önde görünüyor. Tabi ki tasarımda kişisel zevklerin de ön planda olduğunu unutmamak gerekiyor.

Güç anlamında eşit iki cihaz

Gelelim iki telefonun teknik donanımına. Samsung yeni amiral gemisi modelinde kendi ürettiği Exynos 9825 ve Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 855 yonga setlerini kullanıyor. Her iki yonga setinin de üst düzey performans sunduğunu zaten biliyoruz.