iPhone Xs Smart Battery Case iPhone X ile çalışıyor mu?

Apple, teknoloji tarihinde belki de en kötü olabilecek şeyi yapmış ve 10. yıla özel olan iPhone X’dan desteğini çat diye kesmişti. iPhone X’a tonla para sayanlar, iPhone Xs çıktığında Apple Store’da iPhone X için kılıf bile satın alamaz olmuştu. Apple’ın zerre yenilik koymadığı iPhone Xs’i sattırmak için iPhone X’dan desteğini kesmesi ne kadar basit bir hamle olduğu bugün yine bir kez daha kanıtlandı.

Bildiğiniz gibi Apple, tam 999 TL’ye iPhone Xs Smart Battery Case ürününü dün Apple Store’da satışa sunmuştu. Cupertinolu dev firma, küçük oyunlar ile iPhone Xs’in kılıflarını iPhone X ile tam uyumlu olmasını engellemişti. Hal böyle olunca iPhone Xs için geliştirilen Smart Battery Case’in iPhone X ile uyumlu olup olmayacağı merak ediliyordu.

Rene Ritchie, iPhone X’a iPhone Xs için geliştirilen Smart Battery Case’i taktığını ancak çalışmadığını aktardı. Ancak Ritchie daha sonra iPhone X’a iOS 12.1.3 Beta güncellemesini yüklediğinde kılıfın çalışmaya başladığını söylüyor.

Ancak iPhone X’a bu kılıfı taktığınızda; kılıf ile hoparlör çıkışları tam hizalanmadığından akustik performansta sorunlar yaşanıyor. Yani anlayacağınız Apple, bu kılıfın iPhone X ile kullanılmaması için elinden geleni yapmış.

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