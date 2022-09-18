İptal edilen KPSS bugün başladı! Yüz binlerce aday ter döküyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 31 Temmuz 2022'de düzenlenen oturumları iptal edilen 2022- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları bugün yapılıyor.

31 Temmuz 2022'de düzenlenen oturumları iptal edilen 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları, bugün 81 il merkezi ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil 104 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

İPTAL EDİLEN KPSS BAŞLADI

Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başladı. Sınavda 120 soruya karşılık adaylara 130 dakika süre verilecek.

Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra binaya alınmazken, öğleden sonraki oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

