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Irak'ta kum fırtınası: 5 ölü, 80 yaralı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 30.04.2019 08:31 | Son Güncelleme

Irak Sağlık Bakanlığı, özellikle Necef ve Kerbela’da etkisini gösteren kum fırtınasında 5 kişinin hayatını kaybettiğini; en az 80 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlık sözcüsü Saif al-Bade, yaralıların bölge hastanelerde tedavi altına alındığını; fırtınanın tekrarı halinde insanların dikkatli olması ve kapalı mekânlarda kalması gerektiğini söyledi.

Kum fırtınası nedeniyle onlarca trafik kazasının meydana geldiği; bazı yaralanma vakalarının da bu şekilde gerçekleştiği belirtildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
ırak Kum Fırtınası

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