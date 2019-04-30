Irak'ta kum fırtınası: 5 ölü, 80 yaralı

Bakanlık sözcüsü Saif al-Bade, yaralıların bölge hastanelerde tedavi altına alındığını; fırtınanın tekrarı halinde insanların dikkatli olması ve kapalı mekânlarda kalması gerektiğini söyledi.
Kum fırtınası nedeniyle onlarca trafik kazasının meydana geldiği; bazı yaralanma vakalarının da bu şekilde gerçekleştiği belirtildi. (DHA)
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