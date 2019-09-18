Yavru aslanı evcilleştirdiğini iddia ediyor!

Irak'ın Duhok kentinde yaşayan hayvansever 20 günlükken bakımını üstlendiği, çocuklarından ayrı tutmadığı yavru aslanı aylardır evinde besliyor.

Erbil'deki bir arkadaşı tarafından kendisine hediye edilen yavru aslana 15 aydır gözü gibi baktığını söyleyen Bilend Birifkani, AA muhabirine Leo adını verdiği aslanın bakımı ve çevresindekilerden aldığı tepkiyi anlattı.

Aslanın kent sakinleri tarafından korku ile heyecan karışımı bir duyguyla karşılandığını ifade eden Birifkani, "Kimisi başını okşarken kimisi de heybetinden çekinerek uzaklaşıyor." dedi.

Hayvansever Birifkani, yavru aslanı çocuklarından ayrı tutmadığını ifade ederek, onun hayatının bir parçası olduğunu dile getirdi. Aslanı her gün gezintiye çıkardığını belirten Birifkani, spor salonundan kafeye kadar gittiği her yere Leo'yu da götürdüğünü, aslanı sosyal yaşamına dahil ettiğini söyledi.

"EVCİLLEŞTİRME KONUSUNDA ÇOK ZORLANDIK"

Birifkani, aslan bakıcılığının zor olmadığını ifade ederek, "Ona günlük yemek ve su temin ediyoruz ancak eğitimi zor bir iş. Aslanın evcilleştirilmesi konusunda çok zorlandık ancak şu an her şey istediğim gibi." diye konuştu.