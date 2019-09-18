Mynet Trend

Yavru aslanı evcilleştirdiğini iddia ediyor!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 18.09.2019 14:13 | Son Güncelleme

Iraklı hayvansever Bilend Birifkani, 20 günlükken bakımını üstlendiği yavru aslanı aylardır evinde besliyor.

Yavru aslanı evcilleştirdiğini iddia ediyor!

Irak'ın Duhok kentinde yaşayan hayvansever 20 günlükken bakımını üstlendiği, çocuklarından ayrı tutmadığı yavru aslanı aylardır evinde besliyor.

Erbil'deki bir arkadaşı tarafından kendisine hediye edilen yavru aslana 15 aydır gözü gibi baktığını söyleyen Bilend Birifkani, AA muhabirine Leo adını verdiği aslanın bakımı ve çevresindekilerden aldığı tepkiyi anlattı.

Aslanın kent sakinleri tarafından korku ile heyecan karışımı bir duyguyla karşılandığını ifade eden Birifkani, "Kimisi başını okşarken kimisi de heybetinden çekinerek uzaklaşıyor." dedi.

Oguzhan_2019_Eylul_Aslan-3-

Hayvansever Birifkani, yavru aslanı çocuklarından ayrı tutmadığını ifade ederek, onun hayatının bir parçası olduğunu dile getirdi. Aslanı her gün gezintiye çıkardığını belirten Birifkani, spor salonundan kafeye kadar gittiği her yere Leo'yu da götürdüğünü, aslanı sosyal yaşamına dahil ettiğini söyledi.

"EVCİLLEŞTİRME KONUSUNDA ÇOK ZORLANDIK"

Birifkani, aslan bakıcılığının zor olmadığını ifade ederek, "Ona günlük yemek ve su temin ediyoruz ancak eğitimi zor bir iş. Aslanın evcilleştirilmesi konusunda çok zorlandık ancak şu an her şey istediğim gibi." diye konuştu.

Oguzhan_2019_Eylul_Aslan-1-

Leo'yu görmek için her gün çok sayıda ziyaretçi geldiğini kaydeden Birifkani, yavru aslan için sosyal medyada açtığı hesapta on binlerce takipçisinin olduğunu belirtti.

thumbs_b_c_4e0091016e319c3758e51fc0d0bbe61d

"LEO SADECE TAVUK ETİ YİYOR"

Birifkani, yavru aslanın kırmızı et ve canlı tavuk yemediğini dile getirerek, "Leo, sadece tavuk eti yiyor. Önüne kırmızı et koyuyoruz ancak yemiyor. Kırmızı et yememesi yırtıcı olmamasını gösteriyor." dedi.

Aslanın çiftleşme döneminin geldiğini belirten Birifkani, bu konuda yurt dışından bir aslanın getirilmesi için gerekli prosedürleri tamamladıklarını ve yakın zamanda Leo'ya bir eş bulacaklarını ifade etti.

"LEO'YU KENDİMİZ YIKIYORUZ"

Birifkani, Leo'nun sağlık durumunun da sürekli kontrol edildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Leo'ya bölgenin en iyi veterineri bakıyor. Her gün rutin sağlık kontrolleri yapılıyor. Zaman zaman göz ve kulakları veteriner tarafından temizleniyor. Leo'yu kendimiz yıkıyoruz."

Yavru aslanın doğal yaşama alışması amacıyla büyük bir bahçe tahsis ettiklerini söyleyen Birifkani ancak Leo'nun bir müddet bahçede gezdikten sonra sıkıldığını ve eve girdiğini söyledi.

KAYNAK: AA

Erzurum'da şaşırtan görüntü! Eylül ayında dolu yağdı Erzurum'da şaşırtan görüntü! Eylül ayında dolu yağdı
#TetrisChallenge: Zürih polisinin başlattığı trend dünyaya yayılıyor#TetrisChallenge: Zürih polisinin başlattığı trend dünyaya yayılıyor
‘Dünyanın bilinen en büyük amfibik canlısı’ oldu!‘Dünyanın bilinen en büyük amfibik canlısı’ oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak leo Hayvansever yavru aslan

En Çok Okunan Trend Haberler

Eljif Elmas'lı Napoli Liverpool'u devirdi

Eljif Elmas'lı Napoli Liverpool'u devirdi

Mansur Yavaş duyurdu: AOÇ ihalesini belediye kazandı

Mansur Yavaş duyurdu: AOÇ ihalesini belediye kazandı

'10 yıl boyunca bana çocuklarımın önünde tecavüz etti!'

'10 yıl boyunca bana çocuklarımın önünde tecavüz etti!'

Anne ve kızın domuz bağı ile öldürülmüştü! Flaş gelişme

Anne ve kızın domuz bağı ile öldürülmüştü! Flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kokular artınca ortaya çıktı! Yüzlerce fareyle yaşıyor

Kokular artınca ortaya çıktı! Yüzlerce fareyle yaşıyor

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Uçak, okyanusa çakıldı! O anlar kamerada

Uçak, okyanusa çakıldı! O anlar kamerada

Sesleri duydu, yardıma koştu

Sesleri duydu, yardıma koştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
#TetrisChallenge: Zürih polisinin başlattığı trend dünyaya yayılıyor

#TetrisChallenge: Zürih polisinin başlattığı trend dünyaya yayılıyor

‘Dünyanın bilinen en büyük amfibik canlısı’ oldu!

‘Dünyanın bilinen en büyük amfibik canlısı’ oldu!

Rusya'da yanmış evin molozlarının altındaki yavru kedinin kurtarılma anı kamerada

Canlı olarak kurtarıldı

25 yıldır kahvehane masası olarak kullanılan taş, 2 bin yıllık yön tabelası çıktı

Tesadüfen fark edildi! Tam 2 bin yıllık...

Çin'de tuvalet kağıdı hırsızları güvenlik kamerasına takıldı

Böyle görüntülendiler

Tapınaktan 147 tane kurtarıldı, 86'sı öldü!

Tapınaktan 147 tane kurtarıldı, 86'sı öldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.