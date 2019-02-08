Iraklı taksici araçta unutulan 13 bin doları sahibine iade etti

Erbil polisi tarafından yapılan açıklamada, Musul kentinden gelen iki yolcuyu arabasına alan 36 yaşındaki taksici Feryat Şite Habip'in yolcuların arabasında unuttuğu 13 bin 200 dolar ile 500 bin Irak dinarını (415 dolar) sahibine iade etmek için karakola başvurduğu belirtildi. Polis kaynakları, taksicinin karakola gelerek parayı teslim ettiğini söyledi.

Bununla yetinmeyen şoförün paranın sahiplerini 2 gün boyunca süren aramaları sonucu bulduğu öğrenildi. Parayı sahiplerine iade eden Habip üzerine düşen görevi yerine getirdiğini belirtirken, Musullu aile ise taksiciye teşekkürlerini iletti. KAYNAK:İHA

