Mynet Trend

Iraklı taksici araçta unutulan 13 bin doları sahibine iade etti

leyla.kader leyla.kader
DÜNYA  | 08.02.2019 15:37 | Son Güncelleme

Irak’ın Erbil kentinde bir taksici, araçta unutulan 13 binden fazla ABD dolarını sahibini bularak teslim etti.

Iraklı taksici araçta unutulan 13 bin doları sahibine iade etti

Erbil polisi tarafından yapılan açıklamada, Musul kentinden gelen iki yolcuyu arabasına alan 36 yaşındaki taksici Feryat Şite Habip'in yolcuların arabasında unuttuğu 13 bin 200 dolar ile 500 bin Irak dinarını (415 dolar) sahibine iade etmek için karakola başvurduğu belirtildi. Polis kaynakları, taksicinin karakola gelerek parayı teslim ettiğini söyledi.

Bununla yetinmeyen şoförün paranın sahiplerini 2 gün boyunca süren aramaları sonucu bulduğu öğrenildi. Parayı sahiplerine iade eden Habip üzerine düşen görevi yerine getirdiğini belirtirken, Musullu aile ise taksiciye teşekkürlerini iletti. KAYNAK:İHA

PARTNERÜnlü oyuncu ormana taşındı!Ünlü oyuncu ormana taşındı!
Lisede yaşanan skandal gizli kameraya yansıdıLisede yaşanan skandal gizli kameraya yansıdı
Firar etmek isterken polislerin ortasına düştü!Firar etmek isterken polislerin ortasına düştü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Taksi dolar ırak

En Çok Okunan Trend Haberler

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına hediye edilen otobüsü inceledi

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına hediye edilen otobüsü inceledi

Ünlü jokey Uğur Polat 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı!

Ünlü jokey Uğur Polat 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı!

Lisede yaşanan skandal gizli kameraya yansıdı

Lisede yaşanan skandal gizli kameraya yansıdı

Dünyanın gözü oradaydı! 17 gün sonra cesedi bulundu

Dünyanın gözü oradaydı! 17 gün sonra cesedi bulundu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Osmanlı torunu Latin Amerika ülkesinin devlet başkanı oluyor

Osmanlı torunu Latin Amerika ülkesinin devlet başkanı oluyor

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Antalya uçağında korku dolu anlar! Kadın kabin memurunu...

Antalya uçağında korku dolu anlar! Kadın kabin memurunu...

Bu halde bulundu... Korkunç!

Bu halde bulundu... Korkunç!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görüntüler ülkede infial yarattı! Öğretmenden öğrencisine şiddet

Lisede yaşanan skandal gizli kameraya yansıdı

Kaçmaya çalıştığı havalandırma tüneli çöktü, polislerin arasına düştü

Firar etmek isterken polislerin ortasına düştü!

Maduro: Trump Venezuela'yı saplantı haline getirdi

'Trump, Venezuela'yı saplantı haline getirdi'

Roma'daki Ciampino Havaalanı'nda savaş malzemeleri bulundu

Uçuşlara 2. Dünya Savaşı molası

İkinci el pazarından alınan yüzük elmas çıktı

Bit pazarından aldı! Değeri dudak uçuklattı

Meksida'da toplu mezar bulundu! 19 kişinin cesedi çıkarıldı!

Korkunç olay! Tam 19 kişinin cesedine ulaşıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.