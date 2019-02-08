Iraklı taksici araçta unutulan 13 bin doları sahibine iade etti

Erbil polisi tarafından yapılan açıklamada, Musul kentinden gelen iki yolcuyu arabasına alan 36 yaşındaki taksici Feryat Şite Habip'in yolcuların arabasında unuttuğu 13 bin 200 dolar ile 500 bin Irak dinarını (415 dolar) sahibine iade etmek için karakola başvurduğu belirtildi. Polis kaynakları, taksicinin karakola gelerek parayı teslim ettiğini söyledi.
Bununla yetinmeyen şoförün paranın sahiplerini 2 gün boyunca süren aramaları sonucu bulduğu öğrenildi. Parayı sahiplerine iade eden Habip üzerine düşen görevi yerine getirdiğini belirtirken, Musullu aile ise taksiciye teşekkürlerini iletti. KAYNAK:İHA
Samsun'da 'Varroa' alarmı!
Kendisini yakalayan polislere mektup yazdı, istekleri şaşırttı
Efsaneleşen dizi Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i düğünde ortaya çıktı! O Beşir'den eser kalmamış
Celal Şengör yine bombaladı! Bu sefer...
Nilhan Osmanoğlu'ndan İsmet İnönü açıklaması
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına hediye edilen otobüsü inceledi
10 yaşındaki küçük kıza yaptıkları pes dedirtti!
Kadın veli öğretmene bıçak ve falçata ile saldırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum