İran’da maç sonrası kavga çıktı: 60 yaralı

İran liginde oynanan Traktör Sazi ve Paykan F.C. takımları arasındaki karşılaşma sonrasında Traktör Sazi taraftarları sahaya inerek oyunculara saldırdı. İran’ın Tebriz kentinde oynanan karşılaşmada Paykan F.C., Traktör Sazi’yi 1-0 mağlup ederken, maç sonrası takımlarının kötü oyununa sinirlenen Traktör Sazi taraftarları sahaya indi. Traktör Sazi taraftarlarının sahaya inmesi ile başlayan olaylara emniyet güçlerinin de müdahale etmesi sonucu aralarında polis ve sivillerin olduğu 60 kişi yaralandı. (İHA)
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