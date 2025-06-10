İran'daki yasaklara bir yenisi daha eklendi! Artık o hayvanları gezdirmek yasak

2019 yılında İran'da koyulan köpek gezdirme yasağını yeniden gündeme geldi. Yasak büyük oranda genişletilyor.

20 ŞEHİRDE ARTIK YASAK!

Köpek gezdirme hem de araç içinde köpek bulundurma yasakları, halk sağlığı ve güvenlik gerekçesiyle yeniden konuldu. Bundan böyle İran'daki 20 şehirde köpek gezdirmek yasaklanacak.

İran, bu yasağın sebebi olarak İslam’a göre köpeklerin necis, yani pis hayvan, olarak kabul edilmesine bağlıyor. Meşhed Başsavcısı Muhammed Hüseyin Dorudi, “Köpek gezdirmek açık bir suçtur” dedi.

The New York Times'a konuşan Tehran’da görev yapan veteriner Damun Ensari, “Her yaz vatandaşların yaşam tarzını hedef alan yeni planlar çıkar” sözleriye, bu yıl odak noktasının köpekler olduğunu söyledi. “Evcil hayvanlar, dindar aileler dahil olmak üzere, birçok İranlı için artık ailenin bir parçası” dedi.