İran devlet televizyonuna göre, İsfahan kentinde terör saldırısında hayatını kaybeden askerler için düzenlenen cenaze töreninde konuşan Caferi, "İntikam operasyonları için Cumhurbaşkanı'ndan izin istiyoruz. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden intikam alacağız." dedi.

Caferi, her iki ülkenin istihbarat teşkilatının İran-Pakistan sınırında yer alan bölgede faaliyet yürüttüğünü ve kışkırtıcı eylemlerde bulunduğunu belirtti.

Sistan ve Beluçistan'daki saldırıyla ilgili Pakistan'a da suçlamalar yönelten Caferi, Pakistan'ı sınır güvenliği konusunda hassas olmaya davet ederek ülkesinde faaliyet gösteren radikal unsurların Pakistan tarafından desteklendiğini iddia etti.

PAKİSTAN'A 'TERÖRİSTLERİ DESTEKLEME' SUÇLAMASI

Öte yandan, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Yüksek Askeri Danışmanı Yahya Rahim Safevi de saldırıyla ilgili Pakistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni suçladı.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından finanse edilen teröristlerin Pakistan'ın istihbarat servisinden (ISI) eğitim gördüğünü öne süren Safevi, "Pakistan hükümeti ve istihbarat servisi terörist saldırının hesabını vermelidir." diye konuştu.