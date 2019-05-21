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İran Dışişleri Bakanı’ndan Trump’a sert cevap

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DÜNYA  | 21.05.2019 09:30 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik sert açıklamalarına yanıt İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’ten geldi. Zarif “Bir İranlıyı Asla Tehdit Etme” etiketiyle paylaştığı Twitter mesajında “Saygı göstermeyi deneyin” mesajını verdi.

İran Dışişleri Bakanı’ndan Trump’a sert cevap

ABD Başkanı Donald Trump Pazar günkü Twitter mesajında “Eğer İran savaşmak istiyorsa bu İran’ın resmi olarak sonu olur.ABD’yi bir daha asla tehdit etmeyin” diye yazmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de Trump’a Twitter’dan yanıt verdi. “Asla bir İranlıyı Tehdit Etme” etiketiyle mesajını paylaşan Zarif bir kez daha Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yu kastederek “B takımı bir şey yapıyor, Trump başka bir şey derken ne düşüneceğini bilemeyen ABD gibi görünüyor” diye yazdı.

İran Dışişleri Bakanı Trump’ın “Bolton liderlerindeki B takımının beş para etmez bir diplomasi yürütmelerine izin verdiğini” savundu. Cevad Zarif bu isimleri “Dev silah anlaşmalarıyla despot kasapları sağmakla” suçladı. İran Dışişleri Bakanı’nın bu mesajı İran’ın bölgedeki düşmanı ve Amerikan silahlarının da en büyük alıcısı olan Suudi Arabistan’a yönelik bir atıf olarak değerlendirildi.

Daha önce İran ve Amerika arasında müzakerelerin önünün açılmasına yardımcı olan Umman’ın Dışişleri Bakanı da İran’ı ziyaret etti. İran haber ajansı IRNA Yusuf bin Alavi bin Abdullah’ın Cevad Zarif ile bölgesel ve uluslararası konuları görüştüğünü belirtti. Başka ayrıntı verilmedi.

TRUMP YÖNETİMİ KONGRE'Yİ BİLGİLENDİRECEK

Amerika ve İran arasında karşılıklı açıklamalarla gerilimin tırmandığı bir dönemde Trump yönetiminden üst düzey yetkililer Salı günü ABD Kongresi’ni bilgilendirecek.

Kongre üyeleri İran ile yaşanan gerilim konusunda Trump yönetiminden daha fazla bilgi talep etmişti. Bu talep doğrultusunda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve ismi paylaşılmayan bir istihbarat yetkilisi Senato ve Temsilciler Meclisi’ne İran konusunda bilgi verecek.

Geçtiğimiz hafta Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'nun İstihbarat Komisyonu İran konusunda bilgilendirilmiş ancak Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi için düzenlenecek brifing iptal etmişti.

“İRAN DÖRDE KATLADI"

İran, ABD ile yaşanan gerilim sırasında Trump yönetiminin geçen yıl çekildiği P5 artı bir ülkeleriyle imzalanan nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerinin bazılarını askıya aldığını duyurmuştu. Bu karardan 1 hafta sonra İran’ın düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum oranını da dört kat arttırdığı belirtiliyor.

Nükleer anlaşma uyarınca Tahran’ın düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum üretimine 300 kilogramlık bir sınır getirilmişti. Tahran bu miktarın üzerindeki uranyumu başka bir ülkede depoluyordu. Amerika ile yaşanan gerilim sonrası bu yükümlülüğünü askıya aldığını açıklayan Tahran, İran’ın haber ajansı Tasnim’e konuşan Natanz Nükleer Tesisi’nde görevli bir yetkiliye göre düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum miktarını dört katına çıkardı.

İran’ın 300 kilogramlık düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum limitini ne kadar aştığıysa bilinmiyor. İran nükleer anlaşma uyarınca yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirebiliyordu. Bu oran silah yapımını mümkün kılacak yüzde 90 oranının çok altında. Aynı zamanda bu oran İran’ın nükleer anlaşma öncesinde uranyumu zenginleştirebildiği yüzde 20’lik oranın da altında.

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İRAN Trump

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