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  4. İran kalecisi Zohreh Koudaei: Tek suçum güzel olmamak

İran kalecisi Zohreh Koudaei: Tek suçum güzel olmamak

17.11.2021 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ürdün Futbol Federasyonu tarafından erkek olduğu iddia edilen İran Kadın Milli Takımı kalecisi Zohreh Koudaei, iddialara cevap verdi. Koudaei, "Ben bir kadınım. Bu yaptıkları zorbalık" ifadelerini kullandı. İran gazetesine röportaj veren Koudaei, "Tek suçum güzel olmamak. Bu yüzden haberlerim her yerde dolaştı. Gerçekten çok üzgünüm" dedi.

İran kalecisi Zohreh Koudaei: Tek suçum güzel olmamak

Ürdün Futbol Federasyonu, 25 Eylül'de oynanan kadınlar milli maçında penaltılarda kurtardığı gol ile takımına galibiyeti getiren İran'ın kalecisi Zohreh Koudaei ile ilgili gündemi karıştıran bir iddia ortaya atmıştı.

Federasyon, kalecisinin kadın değil erkek olduğunu belirterek cinsiyetini doğrulanması talep etmiş ve FIFA’ya şikayette bulunmuştu.

"BU YAPTIKLARI ZORBALIK"

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Yaşanan bu olayların ardından açıklamada bulunan Zohreh Koudaei: "Ürdün Futbol Federasyonu'na dava açacağım, ben bir kadınım. Bu yaptıkları zorbalık" ifadelerini kullanmıştı.

"TEK SUÇUM GÜZEL OLMAMAK"

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İran gazetesine röportaj veren Koudaei, "Tek suçum güzel olmamak. Bu yüzden haberlerim her yerde dolaştı. Gerçekten çok üzgünüm" dedi. Ürdün Futbol Federasyonu tarafından erkek olduğu iddia edilen Zohreh Koudaei 1989 doğumlu ve yıllardır kadın futbol takımında forma giyiyor.


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Anahtar Kelimeler:
İran Ürdün
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