Ireland Baldwin sütyensiz paylaşımıyla olay oldu! 'Sütyen takmaya ne dersin?'

Son dönemin çok konuşulan isimlerinden olan model Ireland Baldwin, yaptığı her paylaşımla sosyal medyayı sallıyor.

Zaman zaman iddialı pozlarını paylaşan Baldwin sütyensiz paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Genellikle sütyen giymeyi tercih etmeyen model bu konuda kendisine gelen yorumlara da esprili yanıtlar veriyor.

Ireland Baldwin son olarak göğüslerini çekip paylaştı. Paylaşımına "Sütyen giymeye ne dersin?" yorumları yağarken bazı takipçiler ise bu halinde sorun göremedi.

Ünlü modelin bu pozuna binlerce yorum yağarken çoğu takipçi ise "Sütyensiz hayatı seviyorum" yorumunda bulundu.



