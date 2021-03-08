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Ireland Baldwin sütyensiz paylaşımıyla olay oldu! 'Sütyen takmaya ne dersin?'

08.03.2021 11:23 | Son Güncelleme:
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Ireland Baldwin sütyensiz paylaşımıyla olay oldu! 'Sütyen takmaya ne dersin?'

Dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland Baldwin sütyensiz bir paylaşım yaptı. Baldwin'in hayranları bu paylaşıma yorum yağdırdı.

Son dönemin çok konuşulan isimlerinden olan model Ireland Baldwin, yaptığı her paylaşımla sosyal medyayı sallıyor.

Zaman zaman iddialı pozlarını paylaşan Baldwin sütyensiz paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Genellikle sütyen giymeyi tercih etmeyen model bu konuda kendisine gelen yorumlara da esprili yanıtlar veriyor.

Ekran Alıntısı

Ireland Baldwin son olarak göğüslerini çekip paylaştı. Paylaşımına "Sütyen giymeye ne dersin?" yorumları yağarken bazı takipçiler ise bu halinde sorun göremedi.

Sütyen takmayı sevmeyen ünlülerSütyen takmayı sevmeyen ünlüler

Ünlü modelin bu pozuna binlerce yorum yağarken çoğu takipçi ise "Sütyensiz hayatı seviyorum" yorumunda bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Ireland Baldwin Instagram
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taksınmı takmasınmı...

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