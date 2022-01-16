İrem Derici 7 kilo alınca kendiyle dalga geçti! "Bidon Derici"

Son dönemde Cem Belevi ile olan ilişkisiyle gündem olan İrem Derici sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. İrem Derici formunu korumaya çalışsa da kilo aldı.

İrem Derici kilo aldığını sosyal medyadan paylaşıp kendiyle dalga da geçti. Şeyda Çoşkun'dan yardım alan Derici paylaşımında 7 kilo aldığını da söyledi.

Derici açıklamasında "Eylülden beri 7 kilo almışım. Ağzıma s....lar emi. Neyse ki Şeyda hızır gibi yetişti. 1 aya 10 naşlatıp insana döneceğim. Beton Derici olmuş Bidon Derici" dedi.

