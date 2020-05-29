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İrem Derici'den Armağan Çağlayan’a olay açıklamalar! 'Kafa ve göğüsten ibaretmişim'

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2020 10:13 | Son Güncelleme

Armağan Çağlayan’a konuşan İrem Derici yaptığı açıklamalarla yine olay oldu. İrem Derici anoreksiya geçirdiği dönemle ilgili "Kafa ve göğüsten ibaretmişim, korkunç" dedi.

İrem Derici'den Armağan Çağlayan’a olay açıklamalar! 'Kafa ve göğüsten ibaretmişim'

Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalına konuk olan İrem Derici, dobra açıklamalarda bulundu. Yaşadığı polemiklerle ilgili konuşan ünlü şarkıcı, “Ben umumi tuvalet değilim. Gelenin geçenin ağzıma s...masına izin vermem. Kimseye öyle bir hak tanımıyorum” ifadeleriyle yeni tartışmaların fitilini ateşledi.

İrem Derici ile Armağan Çağlayan'ın geçmişte yaşadığı gerginliğin perde arkası da programda konuşuldu. Derici "bir sürü sorun yaşarken epilepsi krizleri yaşarken kimseye söyleyemiyorum. Bir bakıyorum hastanedeyim Armağan Çağlayan arkamdan saydırıyorum ben orada üçüncü nöbetimi geçirdim. Bir sene sana kinim geçmedi" dedi.

Çağlayan ise "benim de geçmedi" dedi. Çağlayan açıklamasında "Ben de tek değilim ben de şirketi temsil ediyorum tek başıma ben değilim yani. Öyle bakmak lazım" dedi.

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'SADECE BROKOLİ YİYORDUM'

Samimiyetle içini döken ve yaşadığı zor zamanları anlatan İrem Derici, "İkinci Gülben Ergen olmaya hazırım! Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz" diyerek güldürdü.

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Anoreksiya döneminden yaşadıklarını anlatan Derici "Sadece brokoli yiyordum" diyerek şunları söyledi: "Benim hep daha iyi oynama mecburiyet var gibi sanıyordum. Uyumuyordum bile... Sürekli zayıflamak istiyordum. İstediğim her şeyi giymenin anahtarı gibiydi... Şu ruh hastalığını hatırlıyorum. Bir gün hesap yapıyoruz ama kalori hesaplıyoruz. Kaşe filan değil. Bilmiyorum çok güzel zannediyordum kendimi, iğrenç... Bir de göğüslerimi yaptırmışım o dönem... Kafa ve göğüsten ibaret çirkin..."


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