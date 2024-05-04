İrem Derici'nin itirafını duyan Hülya Avşar dayanamadı: "Ben de erkek olsam seni..."

İrem Derici, "Zorun Ne Sevgilim?", "Kalbimin Tek Sahibine" ve "Dantel" gibi şarkılarla hafızalara kazındı.

Survivor'ın eski yarışmacısı Atakan Işıktutan’dan ayrılan Derici, yönetmen Gökhan Fırat ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Sosyal medya paylaşımları ve argo yorumlarıyla dikkat çeken İrem Derici, Hülya Avşar'ın sunuculuğunu yaptığı Youtube'da yayınlanan 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programına konuk oldu.

Aşk hayatıyla ilgili konuşan İrem Derici daha önce aldatıldığını da açıkladı. İlişkileri hakkında konuşan Derici şunları ifade etti:

"TEKRAR BARIŞTIĞIM KİMSE OLMUYOR"

"Ben de tahammül yok. En uzun ilişkim 1. buçuk sene sürdü. Gidişat neyi gösterecek belli olmuyor. Bir kere aldatıldım mecbur bırakıp gitmek zorunda kaldım onun haricinde bütün ilişkilerimde hep ben gittim. Benim ki daha büyük yarışı değil ama hep ben gittim. Seviyorken de ben gittim bir arkadaşıma yamuk yapıldı diye ben gittim. Gidipte tekrar barıştığım kimse olmuyor."

Derici, "Ben her seferinde ilk kez aşık olmuşum diyorum" deyince araya Hülya Avşar girdi. Avşar,' Kadın da erkek de başladıkları ilişkilerde hep bunu söylerler. Bunun nedeni nedir demek ki herkesin başı kıçı ayrı oynuyor. Kimse kimseye dürüst değil' ifadelerini kullandı.

Ağır bir tempoda çalıştığını belirten Derici'ye, Avşar şu yanıtı verdi:

"Bence ilşkilerin senden dolayı bitiyor. Çünkü yoğun bir tempoda çalışıyorsun. Ben erkek olsam seni bırakır giderim."







