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İrem Derici'den Camdaki Kızı'n Muzo'su Enis Arıkan'a olay yanıt: "Gönlümü böyle alamazsın!"

28.08.2022 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrem Derici geçtiğimiz cuma günü Twitter'da yaptığı paylaşımda Instagram hesabının hacklendiğini belirtip isyan etmişti. Yaşadığı kötü sürpriz sonrası Instagram hesabını kurtaran ünlü şarkıcı İrem Derici, bugün yaptığı paylaşımda Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Muzaffer karakteriyle 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Enis Arıkan'a çattı. İrem Derici paylaşımında "Düşene bir de sen vuruculukta Enis Arıkan gibi olun!" ifadesine yer verdi.

İrem Derici'den Camdaki Kızı'n Muzo'su Enis Arıkan'a olay yanıt: "Gönlümü böyle alamazsın!"

Instagram hesabının hacklendiğini fark edince neye uğradığını şaşıran ünlü şarkıcı İrem Derici, Twitter'da yaptığı paylaşımda "Instagram’Im hacklendi arkadaşlar, haberiniz ola. Ne b.. bulma derdindesiniz acaba. Fitil fitil getireceğim burnundan yapanı bulduğumda. Bekle, şerefsiz." ifadelerine yer vermişti. Ünlü şarkıcı İrem Derici, Instagram hesabını kurtardı. Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımlarla takipçilerini gülümsetmeye devam ediyor. İrem Derici'nin ti'ye aldığı bir isim de Camdaki Kız dizisinin Muzo'su Enis Arıkan oldu.

İrem Derici neye uğradığını şaşırıp isyan etti:

"DÜŞENE BİR DE SEN VURUCULUKTA ENİS ARIKAN GİBİ OLUN!"

Instagram hesabının hacklendiğini duyurduktan sonra Enis Arıkan'ın onu engellediğini ifade eden İrem Derici paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"3 GÜNDÜR YOKLUĞUMUN FARKINDA DEĞİL!"

"Düşene bir de sen vurculukta Enis Arıkan gibi olun. Hacklendiğim gibi beni engellemiş korkudan ve 3 gündür yokluğumun farkında değil. Sana inat İbrahim Selim'e katılma rekorunu elinden alacağım."

İrem Derici neye uğradığını şaşırıp isyan etti:

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İREM DERİCİ, ENİS ARIKAN'I Tİ'YE ALDI

İrem Derici daha sonra Enis Arıkan'ın gönderisini beğendiğini göstererek "Böyle alamazsın gönlümü" ifadesiyle yakın arkadaşına takıldı.

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İrem Derici neye uğradığını şaşırıp isyan etti:

İrem Derici neye uğradığını şaşırıp isyan etti: İrem Derici neye uğradığını şaşırıp isyan etti: "Fitil fitil burnundan getiriceğim, bekle şerefsiz!"


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