İrem Derici'den Camdaki Kızı'n Muzo'su Enis Arıkan'a olay yanıt: "Gönlümü böyle alamazsın!"

Instagram hesabının hacklendiğini fark edince neye uğradığını şaşıran ünlü şarkıcı İrem Derici, Twitter'da yaptığı paylaşımda "Instagram’Im hacklendi arkadaşlar, haberiniz ola. Ne b.. bulma derdindesiniz acaba. Fitil fitil getireceğim burnundan yapanı bulduğumda. Bekle, şerefsiz." ifadelerine yer vermişti. Ünlü şarkıcı İrem Derici, Instagram hesabını kurtardı. Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımlarla takipçilerini gülümsetmeye devam ediyor. İrem Derici'nin ti'ye aldığı bir isim de Camdaki Kız dizisinin Muzo'su Enis Arıkan oldu.

"DÜŞENE BİR DE SEN VURUCULUKTA ENİS ARIKAN GİBİ OLUN!"

Instagram hesabının hacklendiğini duyurduktan sonra Enis Arıkan'ın onu engellediğini ifade eden İrem Derici paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"3 GÜNDÜR YOKLUĞUMUN FARKINDA DEĞİL!"

"Düşene bir de sen vurculukta Enis Arıkan gibi olun. Hacklendiğim gibi beni engellemiş korkudan ve 3 gündür yokluğumun farkında değil. Sana inat İbrahim Selim'e katılma rekorunu elinden alacağım."

İREM DERİCİ, ENİS ARIKAN'I Tİ'YE ALDI

İrem Derici daha sonra Enis Arıkan'ın gönderisini beğendiğini göstererek "Böyle alamazsın gönlümü" ifadesiyle yakın arkadaşına takıldı.



